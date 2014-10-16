Wo bleibt die Vorbildfunktion?

Einmal im Leben kommt jeder Autolenker mit dem Gesetz in Konflikt. Vernachlässigung der Gurtpflicht, Falschparken oder Geschwindigkeitsübertretung - die Palette an möglichen Delikten ist lang. Zeigt man Einsicht und bezahlt die Strafe anstandslos, ist die Sache rasch vergessen. Und wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann ja auch gegen den Bescheid berufen. Wir leben in einem Rechtsstaat.



Eine Erkenntnis, die allerdings nicht alle Zeitgenossen teilen, darunter auch viele Fußballer, die sich einfach nicht mit der Idee anfreunden können, dass es auch im Straßenverkehr Regeln und Schiedsrichter (Polizisten) gibt. Wie man es nicht macht, hat erst Anfang der Woche der spanische Teamspieler Gerard Piqué in Barcelona vorgezeigt. Weil ihm eine Streife einen Strafzettel (wegen Parkens in einer Busspur) ausgestellt hatte, zerknüllte er das Dokument und beschimpfte die Beamten. In einem anderen Fall ließ Manchester-City-Star Carlos Tévez Organmandate wegen Schnellfahrens unbekümmert in den Mistkübel wandern, weil er, wie er später beteuerte, das Amtsenglisch der Behörde nicht richtig verstanden hätte. Den Bock abgeschossen hat aber der Österreicher Marko Arnautovic: Seine Beamtenbeleidigung während einer Polizeikontrolle bei Bremen ist vielen noch in schlechter Erinnerung. Und das nicht nur wegen des Respekts, den der mittlerweile einsichtige und wieder erfolgreich spielende Ex-Werder-Kicker vermissen ließ. Immerhin erntete Arnautovic mit seiner Reaktion damals nicht nur Kritik, sondern sogar auch Zustimmung und Bewunderung.



Und das gibt zu denken, ist doch dieses Verhalten vor allem für die jugendlichen Fans ein fatales Signal. Es ist doch so: Fußballer haben eine Vorbildfunktion - und die sollten sie wahrnehmen. Auf dem Platz wie auf der Straße.