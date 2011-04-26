Wo das Schild zwei Sprachen spricht

In einem Anhang zum Memorandum vom 26.4.2011 werden die Orte angeführt, für die zweisprachige Ortstafeln vorgesehen sind.
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1. Politischer Bezirk Hermagor
Gemeinde Hermagor-Pressegger See
Dellach - Dole
Potschach - Potoce
2. Politischer Bezirk Klagenfurt-Land
a) Gemeinde Ebenthal in Kärnten
Kossiach - Kozje
Kreuth - Rute
Lipizach - Lipice
Radsberg - Radie
Schwarz - Dvorec
Tutzach - Tuce
Werouzach - Verovce
b) Gemeinde Feistritz im Rosental
Hundsdorf - Psinja ves
St. Johann im Rosental t - Jan v Rou
c) Gemeinde Ferlach
Bodental - Poden
Loibltal - Brodi
Strugarjach - Strugarje
Tratten - Trata
Waidisch - Bajdie
Windisch Bleiberg - Slovenji Plajberk
d) Gemeinde Köttmannsdorf
Neusass - Vesava (Novo Selo)
Plöschenberg - Pleivec
e) Gemeinde Ludmannsdorf
Bach - Potok
Edling - Kajzaze
Fellersdorf - Bilnjovs
Franzendorf - Branca vas
Großkleinberg - Mala gora
Ludmannsdorf - Bilcovs
Lukowitz - Kovice
Moschenitzen - Mocenica
Muschkau - Mukava
Niederdörfl - Spodnja vesca
Oberdörfl - Zgornja vesca
Pugrad - Podgrad
Rupertiberg - Na Gori
Selkach - eluce
Strein - Stranje
Wellersdorf - Velinja vas
Zedras - Sodraava
f) Gemeinde Schiefling
Techelweg - Holbice
g) Gemeinde St. Margareten im Rosental
Trieblach - Treblje
h) Gemeinde Zell
Zell-Freibach - Sele-Borovnica
Zell-Homölisch Sele-Homelie
Zell-Koschuta - Sele-Kouta
Zell-Mitterwinkel - Sele-Srednji Kot
Zell-Oberwinkel - Sele-Zvrhnji Kot
Zell-Pfarre - Sele-Cerkev
Zell-Schaida - Sele-ajda
3. Politischer Bezirk Villach-Land
a) Gemeinde Arnoldstein
Hart - Locilo
b) Gemeinde Finkenstein
Goritschach - (Za)Gorice
Oberferlach - Zgornje Borovlje
Petschnitzen - Pecnica
Sigmontitsch - Zmotice
Susalitsch - ualce
Unterferlach - Spodnje Borovlje
Untergreuth - Spodnje Rute
c) Gemeinde Hohenthurn
Achomitz - Zahomec
d) Gemeinde Rosegg
Frög - Breg
Raun - Ravne
e) Gemeinde St. Jakob im Rosental
Frießnitz - Breznica
Greuth - Rute
Kanin - Hodnina
Lessach - Lee
Maria Elend - Podgorje
Mühlbach - Reka
St. Jakob im Rosental - entjakob v Rou
St. Peter - entpeter
Srajach - Sreje
Tösching - Teinja
f) Gemeinde Velden am Wörthersee
Pulpitsch - Polpace
Treffen - Trebinja
4. Politischer Bezirk Völkermarkt
a) Gemeinde Bleiburg
Aich - Dob
Bleiburg - Pliberk
Dobrowa - Dobrova
Draurain - Breg
Ebersdorf - Drvea vas
Einersdorf - Nonca vas
Kömmel - Komelj
Kömmelgupf - Vrh
Loibach - Libuce
Moos - Blato
Replach - Replje
Rinkenberg - Vogrce
Rinkolach - Rinkole
Ruttach - Rute
St. Georgen - entjur
St. Margarethen - marjeta
Schilterndorf - Cirkovce
Wiederndorf - Vidra vas
Woroujach - Borovje
b) Gemeinde Eberndorf
Buchbrunn - Bukovje
Eberndorf - Dobrla vas
Edling - Kajzaze
Gablern - Lovanke
Gösselsdorf - Goselna ves
Hof - Dvor
Mökriach - Mokrije
c) Gemeinde Eisenkappel-Vellach
Bad Eisenkappel - elezna Kapla
Blasnitzen - Plaznica
Ebriach - Obirsko
Koprein Petzen - Pod Peco
Koprein Sonnseite Koprivna
Leppen - Lepena
Lobnig - Lobnik
Rechberg - Reberca
Remschenig - Remenik
Trögern - Korte
Unterort - Podkraj
Vellach - Bela
Weißenbach - Bela
Zauchen - Suha
d) Gemeinde Feistritz ob Bleiburg
Dolintschitschach - Dolincice
Feistritz ob Bleiburg Bistrica nad Pliberkom
Gonowetz - Konovece
Hinterlibitsch - Suha
Hof - Dvor
Lettenstätten - Letina
Penk - Ponikva
Pirkdorf - Breka vas
Ruttach-Schmelz - Rute
St. Michael ob Bleiburg mihel nad Pliberkom
Tscherberg - Crgovice
Unterlibitsch - Podlibic
Unterort - Podkraj
Winkel - Kot
e) Gemeinde Gallizien
Drabunaschach - Drabunae
Enzelsdorf - Encelna ves
Freibach - Borovnica (Frajbah)
f) Gemeinde Globasnitz
Globasnitz - Globasnica
Jaunstein - Podjuna
Kleindorf - Mala vas
Podrain - Podroje
Slovenjach - Slovenje
St. Stefan - teben
Traundorf - Strpna vas
Tschepitschach - Cepice
Unterbergen - Podgora
Wackendorf - Vecna vas
g) Gemeinde Neuhaus
Graditschach - Gradice
Hart - Breg
Heiligenstadt - Sveto mesto
Kogelnigberg Kogelsisa Gora (Kogelnik)
Oberdorf - Gornja vas
Schwabegg - vabek
Unterdorf - Dolnja vas
h) Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See
Grabelsdorf - Grabalja vas
Horzach I - Horce I
Horzach II - Horce II
Lauchenholz - Gluhi les
Mökriach - Mokrije
Nageltschach - Nagelce
Obersammelsdorf - amanje
St. Primus - entprimo
St. Veit im Jauntal t - Vid v Podjuni
Unternarrach - Spodnje Vinare
Vesielach - Vesele
i) Gemeinde Sittersdorf
Goritschach - Gorice
Kleinzapfen - Malcape
Kristendorf - Krna vas
Müllnern - Mlince
Obernarrach - Zgornje Vinare
Pogerschitzen - Pogerce
Rückersdorf - Rikarja vas
Sagerberg - Zagorje
Sittersdorf - itara ves
Sonnegg - enek
Tichoja - Tihoja