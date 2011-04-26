Wo das Schild zwei Sprachen spricht

1. Politischer Bezirk Hermagor



Gemeinde Hermagor-Pressegger See



Dellach - Dole



Potschach - Potoce



2. Politischer Bezirk Klagenfurt-Land



a) Gemeinde Ebenthal in Kärnten



Kossiach - Kozje



Kreuth - Rute



Lipizach - Lipice



Radsberg - Radie



Schwarz - Dvorec



Tutzach - Tuce



Werouzach - Verovce



b) Gemeinde Feistritz im Rosental



Hundsdorf - Psinja ves



St. Johann im Rosental t - Jan v Rou



c) Gemeinde Ferlach



Bodental - Poden



Loibltal - Brodi



Strugarjach - Strugarje



Tratten - Trata



Waidisch - Bajdie



Windisch Bleiberg - Slovenji Plajberk



d) Gemeinde Köttmannsdorf



Neusass - Vesava (Novo Selo)



Plöschenberg - Pleivec



e) Gemeinde Ludmannsdorf



Bach - Potok



Edling - Kajzaze



Fellersdorf - Bilnjovs



Franzendorf - Branca vas



Großkleinberg - Mala gora



Ludmannsdorf - Bilcovs



Lukowitz - Kovice



Moschenitzen - Mocenica



Muschkau - Mukava



Niederdörfl - Spodnja vesca



Oberdörfl - Zgornja vesca



Pugrad - Podgrad



Rupertiberg - Na Gori



Selkach - eluce



Strein - Stranje



Wellersdorf - Velinja vas



Zedras - Sodraava



f) Gemeinde Schiefling



Techelweg - Holbice



g) Gemeinde St. Margareten im Rosental



Trieblach - Treblje



h) Gemeinde Zell



Zell-Freibach - Sele-Borovnica



Zell-Homölisch Sele-Homelie



Zell-Koschuta - Sele-Kouta



Zell-Mitterwinkel - Sele-Srednji Kot



Zell-Oberwinkel - Sele-Zvrhnji Kot



Zell-Pfarre - Sele-Cerkev



Zell-Schaida - Sele-ajda



3. Politischer Bezirk Villach-Land



a) Gemeinde Arnoldstein



Hart - Locilo



b) Gemeinde Finkenstein



Goritschach - (Za)Gorice



Oberferlach - Zgornje Borovlje



Petschnitzen - Pecnica



Sigmontitsch - Zmotice



Susalitsch - ualce



Unterferlach - Spodnje Borovlje



Untergreuth - Spodnje Rute



c) Gemeinde Hohenthurn



Achomitz - Zahomec



d) Gemeinde Rosegg



Frög - Breg



Raun - Ravne



e) Gemeinde St. Jakob im Rosental



Frießnitz - Breznica



Greuth - Rute



Kanin - Hodnina



Lessach - Lee



Maria Elend - Podgorje



Mühlbach - Reka



St. Jakob im Rosental - entjakob v Rou



St. Peter - entpeter



Srajach - Sreje



Tösching - Teinja



f) Gemeinde Velden am Wörthersee



Pulpitsch - Polpace



Treffen - Trebinja



4. Politischer Bezirk Völkermarkt



a) Gemeinde Bleiburg



Aich - Dob



Bleiburg - Pliberk



Dobrowa - Dobrova



Draurain - Breg



Ebersdorf - Drvea vas



Einersdorf - Nonca vas



Kömmel - Komelj



Kömmelgupf - Vrh



Loibach - Libuce



Moos - Blato



Replach - Replje



Rinkenberg - Vogrce



Rinkolach - Rinkole



Ruttach - Rute



St. Georgen - entjur



St. Margarethen - marjeta



Schilterndorf - Cirkovce



Wiederndorf - Vidra vas



Woroujach - Borovje



b) Gemeinde Eberndorf



Buchbrunn - Bukovje



Eberndorf - Dobrla vas



Edling - Kajzaze



Gablern - Lovanke



Gösselsdorf - Goselna ves



Hof - Dvor



Mökriach - Mokrije



c) Gemeinde Eisenkappel-Vellach



Bad Eisenkappel - elezna Kapla



Blasnitzen - Plaznica



Ebriach - Obirsko



Koprein Petzen - Pod Peco



Koprein Sonnseite Koprivna



Leppen - Lepena



Lobnig - Lobnik



Rechberg - Reberca



Remschenig - Remenik



Trögern - Korte



Unterort - Podkraj



Vellach - Bela



Weißenbach - Bela



Zauchen - Suha



d) Gemeinde Feistritz ob Bleiburg



Dolintschitschach - Dolincice



Feistritz ob Bleiburg Bistrica nad Pliberkom



Gonowetz - Konovece



Hinterlibitsch - Suha



Hof - Dvor



Lettenstätten - Letina



Penk - Ponikva



Pirkdorf - Breka vas



Ruttach-Schmelz - Rute



St. Michael ob Bleiburg mihel nad Pliberkom



Tscherberg - Crgovice



Unterlibitsch - Podlibic



Unterort - Podkraj



Winkel - Kot



e) Gemeinde Gallizien



Drabunaschach - Drabunae



Enzelsdorf - Encelna ves



Freibach - Borovnica (Frajbah)



f) Gemeinde Globasnitz



Globasnitz - Globasnica



Jaunstein - Podjuna



Kleindorf - Mala vas



Podrain - Podroje



Slovenjach - Slovenje



St. Stefan - teben



Traundorf - Strpna vas



Tschepitschach - Cepice



Unterbergen - Podgora



Wackendorf - Vecna vas



g) Gemeinde Neuhaus



Graditschach - Gradice



Hart - Breg



Heiligenstadt - Sveto mesto



Kogelnigberg Kogelsisa Gora (Kogelnik)



Oberdorf - Gornja vas



Schwabegg - vabek



Unterdorf - Dolnja vas



h) Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See



Grabelsdorf - Grabalja vas



Horzach I - Horce I



Horzach II - Horce II



Lauchenholz - Gluhi les



Mökriach - Mokrije



Nageltschach - Nagelce



Obersammelsdorf - amanje



St. Primus - entprimo



St. Veit im Jauntal t - Vid v Podjuni



Unternarrach - Spodnje Vinare



Vesielach - Vesele



i) Gemeinde Sittersdorf



Goritschach - Gorice



Kleinzapfen - Malcape



Kristendorf - Krna vas



Müllnern - Mlince



Obernarrach - Zgornje Vinare



Pogerschitzen - Pogerce



Rückersdorf - Rikarja vas



Sagerberg - Zagorje



Sittersdorf - itara ves



Sonnegg - enek



Tichoja - Tihoja