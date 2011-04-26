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Wo das Schild zwei Sprachen spricht

Von WZ Online (Bereitstellung)

Politik

In einem Anhang zum Memorandum vom 26.4.2011 werden die Orte angeführt, für die zweisprachige Ortstafeln vorgesehen sind.

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.

1. Politischer Bezirk Hermagor

Gemeinde Hermagor-Pressegger See

Dellach - Dole

Potschach - Potoce

2. Politischer Bezirk Klagenfurt-Land

a) Gemeinde Ebenthal in Kärnten

Kossiach - Kozje

Kreuth - Rute

Lipizach - Lipice

Radsberg - Radie

Schwarz - Dvorec

Tutzach - Tuce

Werouzach - Verovce

b) Gemeinde Feistritz im Rosental

Hundsdorf - Psinja ves

St. Johann im Rosental t - Jan v Rou

c) Gemeinde Ferlach

Bodental - Poden

Loibltal - Brodi

Strugarjach - Strugarje

Tratten - Trata

Waidisch - Bajdie

Windisch Bleiberg - Slovenji Plajberk

d) Gemeinde Köttmannsdorf

Neusass - Vesava (Novo Selo)

Plöschenberg - Pleivec

e) Gemeinde Ludmannsdorf

Bach - Potok

Edling - Kajzaze

Fellersdorf - Bilnjovs

Franzendorf - Branca vas

Großkleinberg - Mala gora

Ludmannsdorf - Bilcovs

Lukowitz - Kovice

Moschenitzen - Mocenica

Muschkau - Mukava

Niederdörfl - Spodnja vesca

Oberdörfl - Zgornja vesca

Pugrad - Podgrad

Rupertiberg - Na Gori

Selkach - eluce

Strein - Stranje

Wellersdorf - Velinja vas

Zedras - Sodraava

f) Gemeinde Schiefling

Techelweg - Holbice

g) Gemeinde St. Margareten im Rosental

Trieblach - Treblje

h) Gemeinde Zell

Zell-Freibach - Sele-Borovnica

Zell-Homölisch Sele-Homelie

Zell-Koschuta - Sele-Kouta

Zell-Mitterwinkel - Sele-Srednji Kot

Zell-Oberwinkel - Sele-Zvrhnji Kot

Zell-Pfarre - Sele-Cerkev

Zell-Schaida - Sele-ajda

3. Politischer Bezirk Villach-Land

a) Gemeinde Arnoldstein

Hart - Locilo

b) Gemeinde Finkenstein

Goritschach - (Za)Gorice

Oberferlach - Zgornje Borovlje

Petschnitzen - Pecnica

Sigmontitsch - Zmotice

Susalitsch - ualce

Unterferlach - Spodnje Borovlje

Untergreuth - Spodnje Rute

c) Gemeinde Hohenthurn

Achomitz - Zahomec

d) Gemeinde Rosegg

Frög - Breg

Raun - Ravne

e) Gemeinde St. Jakob im Rosental

Frießnitz - Breznica

Greuth - Rute

Kanin - Hodnina

Lessach - Lee

Maria Elend - Podgorje

Mühlbach - Reka

St. Jakob im Rosental - entjakob v Rou

St. Peter - entpeter

Srajach - Sreje

Tösching - Teinja

f) Gemeinde Velden am Wörthersee

Pulpitsch - Polpace

Treffen - Trebinja

4. Politischer Bezirk Völkermarkt

a) Gemeinde Bleiburg

Aich - Dob

Bleiburg - Pliberk

Dobrowa - Dobrova

Draurain - Breg

Ebersdorf - Drvea vas

Einersdorf - Nonca vas

Kömmel - Komelj

Kömmelgupf - Vrh

Loibach - Libuce

Moos - Blato

Replach - Replje

Rinkenberg - Vogrce

Rinkolach - Rinkole

Ruttach - Rute

St. Georgen - entjur

St. Margarethen - marjeta

Schilterndorf - Cirkovce

Wiederndorf - Vidra vas

Woroujach - Borovje

b) Gemeinde Eberndorf

Buchbrunn - Bukovje

Eberndorf - Dobrla vas

Edling - Kajzaze

Gablern - Lovanke

Gösselsdorf - Goselna ves

Hof - Dvor

Mökriach - Mokrije

c) Gemeinde Eisenkappel-Vellach

Bad Eisenkappel - elezna Kapla

Blasnitzen - Plaznica

Ebriach - Obirsko

Koprein Petzen - Pod Peco

Koprein Sonnseite Koprivna

Leppen - Lepena

Lobnig - Lobnik

Rechberg - Reberca

Remschenig - Remenik

Trögern - Korte

Unterort - Podkraj

Vellach - Bela

Weißenbach - Bela

Zauchen - Suha

d) Gemeinde Feistritz ob Bleiburg

Dolintschitschach - Dolincice

Feistritz ob Bleiburg Bistrica nad Pliberkom

Gonowetz - Konovece

Hinterlibitsch - Suha

Hof - Dvor

Lettenstätten - Letina

Penk - Ponikva

Pirkdorf - Breka vas

Ruttach-Schmelz - Rute

St. Michael ob Bleiburg mihel nad Pliberkom

Tscherberg - Crgovice

Unterlibitsch - Podlibic

Unterort - Podkraj

Winkel - Kot

e) Gemeinde Gallizien

Drabunaschach - Drabunae

Enzelsdorf - Encelna ves

Freibach - Borovnica (Frajbah)

f) Gemeinde Globasnitz

Globasnitz - Globasnica

Jaunstein - Podjuna

Kleindorf - Mala vas

Podrain - Podroje

Slovenjach - Slovenje

St. Stefan - teben

Traundorf - Strpna vas

Tschepitschach - Cepice

Unterbergen - Podgora

Wackendorf - Vecna vas

g) Gemeinde Neuhaus

Graditschach - Gradice

Hart - Breg

Heiligenstadt - Sveto mesto

Kogelnigberg Kogelsisa Gora (Kogelnik)

Oberdorf - Gornja vas

Schwabegg - vabek

Unterdorf - Dolnja vas

h) Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See

Grabelsdorf - Grabalja vas

Horzach I - Horce I

Horzach II - Horce II

Lauchenholz - Gluhi les

Mökriach - Mokrije

Nageltschach - Nagelce

Obersammelsdorf - amanje

St. Primus - entprimo

St. Veit im Jauntal t - Vid v Podjuni

Unternarrach - Spodnje Vinare

Vesielach - Vesele

i) Gemeinde Sittersdorf

Goritschach - Gorice

Kleinzapfen - Malcape

Kristendorf - Krna vas

Müllnern - Mlince

Obernarrach - Zgornje Vinare

Pogerschitzen - Pogerce

Rückersdorf - Rikarja vas

Sagerberg - Zagorje

Sittersdorf - itara ves

Sonnegg - enek

Tichoja - Tihoja