Wo die Liebe hinfällt

Danijela Stevic (29) stammt aus dem heutigen Serbien, Denis Vodes (33) flüchtete vor etwa 20 Jahren aus Bosnien-Herzegowina. Gemeinsam sind sie eines jener Paare, an deren Gelingen manche Skeptiker nicht glauben wollen. "Allein die Religion und dann noch die Probleme, wenn man Kinder kriegt", heiße es etwa. Für Danijela bedeutet ihre inzwischen neun Jahre andauernde Partnerschaft zwar mehr Herausforderungen wegen einiger Unterschiede, aber auch "mehr Gewinn: Weil wir zwei verschiedene Lebensweisen und Kulturen haben, feiern wir auch mehr Feste." Skeptische Äußerungen erleben die beiden freilich nie direkt, sondern immer "hinterm Rücken". "Niemand spricht mich direkt darauf an", erzählt Stevic. Ihr ist diese verdeckte Kritik zuwider: "Erfahrungsgemäß würde eine solche Beziehung einfach nicht klappen, meinen viele. Doch Erfahrung haben sie in Wahrheit keine; das sind nur Vorurteile! Meistens geht es eh nur um die Religion."



Stevics Vater und andere ihrer Verwandten haben im Krieg gekämpft. Als sie das erste Mal mit ihrem damals neuen Freund Denis Vodes nach Bosnien gefahren ist, sah sie die langen Friedhöfe. "Ich habe mich geschämt", sagt sie, "und ich muss zugeben, dass seine Familie mich besser aufgenommen hat als meine ihn."



Jede durchschnittliche Partnerschaft stößt bereits auf genügend Hürden. Unterschiedliche kulturelle Sichtweisen können das Miteinander zusätzlich erschweren. Im einstigen Jugoslawien waren interreligiöse und bi-ethnische Ehen aber keine Seltenheit. Die exjugoslawischen Grenzen umfassen ein multiethnisches Gebiet, das bis heute eines gemeinsam hat: die Mentalität. Doch in den 90er Jahren wurde das harmonische Miteinander unterschiedlicher Ethnien und Religionen zerstört. Auf die bis dahin herrschenden Synergien folgten Hass und Abgrenzung. Trotz der Gegensätze und Wunden des Krieges kommt es in der ex-jugoslawischen Community immer wieder zu bi-ethnischen Partnerschaften.

Gemischte Ehen

"Vor dem Krieg gab es massenhaft gemischte Ehen in Jugoslawien", erzählt der 40-jährige Darko Grkinic. "Als der Krieg ausbrach, ließen sich sogar Ehepartner in funktionierenden Ehen scheiden." Grkinic ist serbisch-stämmiger Bosnier, seine Ex-Frau Bosniakin. "Mein Vater hat zur Kriegszeit ihren Vater aus einem Lager befreit." Inzwischen sind die beiden dennoch geschieden - "aus anderen privaten Gründen", wie er betont: "Die Ehe hat wunderbar funktioniert, wir haben uns geliebt, aber nach über 15 Jahren leider auseinandergelebt."



Fast jede vierte Ehe in Österreich ist binational, berichtet die Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen. Doch binational ist nicht gleich bi-ethnisch. Binational bezeichnet zwei unterschiedliche Staatsbürgerschaften. Ethnien verbindet hingegen ein Wir-Gefühl, verbunden mit der Ausgrenzung anderer. Ethnizität ist die Folge sozialer Abschließungsprozesse, die sich im Krieg verschärften. Ethnische Grenzziehungen können durch Merkmale wie Hautfarbe, Kleidung, Religion gezogen werden, oder auch durch die Sprache: Serbokroatisch war das "Hochdeutsch Ex-Jugoslawiens". Seit dem Zerfall Jugoslawiens sprechen auch die jeweiligen Ethnien in diesem Raum ihre eigene anerkannte Sprache, obwohl sich diese weder vor noch nach dem Krieg geändert hat. Bosnisch, Montenegrinisch, Kroatisch, Serbisch bezeichnen weiterhin verschiedene Abwandlungen der ursprünglich serbokroatischen Sprache.



Auch wenn seither an die Stelle der Vielvölker-Politik eine einzelstaatliche, nationalistische Regulierung getreten ist, verlaufen die heutigen Staatsgrenzen des ehemaligen Jugoslawiens nicht an den Grenzen von Sprache, Religion, Kultur und Ethnie. Dijana Dupalo-Halilhodzic etwa ist sogenannte "Serbin" aus Bosnien. Sie ist 31 und mit dem Bosniaken Damir Halilhodzic (35) verheiratet. Für sie persönlich bedeutet die Ehe nur Vorteile. "Ich bin menschenfreundlicher geworden und sehe alles mit anderen Augen," sagt sie. Damir Halilhodzic selbst stammt bereits aus einer Mischehe: "Meine Mutter ist Katholikin und mein Vater Moslem." Das Thema Taufe von künftigen Kindern haben die beiden, wie viele andere Paare auch, schnell gelöst. Bereits Jahre vor der Geburt ihrer Tochter war klar, dass das Kind ohne Bekenntnis aufwachsen würde. "Mein Kind kann eines Tages sagen, in mir sind drei Ethnien vereint! Das sehe ich als Bereicherung", meint die Mutter.



Ihre Beziehung bezeichnen beide als interessanten Vorteil. Dijana habe selbst kulturell sehr viel dazugelernt. Zu konservativen Skeptikern meint Dijana trocken: "Es gab die klassischen Vorurteile: Moslems und Orthodoxe, das kann nicht funktionieren. Ich hörte sogar: Nicht mit einem Türken!" Damir freut sich, "dass wir einen gesunden Freundeskreis haben". Bei der Hochzeit hat sich gezeigt, wer die wahren Freunde und Wohlwollenden waren.

Schlechtes Gewissen

Jasenka Palavric ist die Tochter eines Bosniaken und einer serbisch-stämmigen Bosnierin. "Ich habe mich unwohl gefühlt, als wir nach Kriegsende wieder nach Bosnien fuhren. Ich hatte damals ein schlechtes Gewissen, weil ich aus einer Mischehe stamme", sagt Palavric über die Jahre nach dem Krieg. "Aber heute bin ich stolz darauf und will dieselbe Toleranz und Sichtweise meinem Sohn mitgeben." Jasenka Palavric ist Atheistin und geht eher mit ihrer Familie auf Feste, statt selber den Traditionen nachzugehen. 30 Jahre lang habe sie versucht, ihren Ort zu finden. "Ich habe mich gefunden und glaube nur mehr an das Hier und Jetzt."



Kämpfe erleben Danijela und Denis bis heute. "Natürlich wäre es leichter mit einem moslemischen Mädchen aus Sarajevo. Allein schon wegen des Umfelds. Aber wir kämpfen wirklich um einander", erklärt Denis. Danijela fügt noch hinzu: "Das hat uns noch näher zusammengebracht. Auch wenn es manchmal schwer ist, nehmen wir das in Kauf. Das ist der größte Liebesbeweis."