Wo ist nur die Kunst geblieben?

Von diesen russischen Zuständen sind wir weit entfernt - zumindest ist nichts Gegenteiliges bekannt. Dass in der heimischen Museumslandschaft deshalb alles stimmt, ist nicht der einzig logische Rückschluss daraus. Edelbert Köb kritisiert die Situation der Häuser bei seinem Abschied vom Mumok heftig Die Museen konkurrieren mehr, als Hand in Hand zu arbeiten, im Kampf um Besucher seien viele Mittel erlaubt, wirft er der Politik vor. Und auch österreichischen Museen fehlen, so der Direktor, wichtige zeitgenössische Werke. Nicht etwa, weil sie im Wohnzimmer eines Beamten ein neues Zuhause gefunden haben. Sondern weil das Fehlen von Geld und/oder einer Sammlungs-Strategie dazu geführt haben, dass sie gar nicht erst gekauft werden konnten.