Wo ist unser Lachen geblieben?

Wann haben Sie zum letzten Mal so richtig von Herzen gelacht? Wenn ich hierzulande auf der Straße gehe, sehe ich all diese vergrämten Gesichter, die missmutig versuchen, jeden Blickkontakt zu vermeiden.



Ich sehe junge Menschen, die nebeneinander mit geschürzten Lippen in ihr Handy starren und fingerfertig Messages tippen oder Facebook durchstöbern, während sie sich mit Stöpseln in den Ohren von der Realität und den Mitmenschen wegrappen lassen. Ich sehe Männer in ihren Autos, die ihren Status symbolisieren, die mit gehetzten Blicken in ihre Freisprechanlagen Anweisungen geben oder empfangen. Ich sehe junge Frauen in SUVs, die genervt ihre Kinder zu den unvermeidlichen Freizeitverpflichtungen führen. Ich erlebe Unternehmen und Organisationen, Sitzungen und Diskussionen, in denen Stress und Anspannung, Härte und Kampfeswillen das Zeichen für Tüchtigkeit und Erfolg sind.



Ich sehe kaum ein Lächeln, ich sehe wenige glückliche Gesichter, ich höre fast kein Lachen.



Und das, obwohl wir in Wohlstand und sozialer Sicherheit leben, in Freiheit und Frieden. Warum also sind wir so oft von materiellen Sorgen gedrückt, lassen uns von diffusen Ängsten peinigen und verlieren in unseren Beziehungen die empathische Nähe?



Anscheinend nehmen wir uns zu ernst. Anscheinend haben wir die Fähigkeit verloren, mit Humor eine erleichternde Distanz zu unseren Schwierigkeiten, unseren Schwächen und unseren Sehnsüchten zu schaffen. Anscheinend haben wir vergessen, wie es war, als wir noch leicht und unbeschwert über alles und jedes gelacht haben, als wir die Komik, die doch immer in allen Dingen liegt, noch erkennen konnten.



Humor ist die Fähigkeit mit den Widrigkeiten des Lebens besser umzugehen. Humor hilft, eigene Missgeschicke und Schicksalsschläge leichter zu ertragen. Humor und Lachen machen uns widerstandsfähiger und kräftigen unser Durchhaltevermögen. Lachen löst den Stress, stimuliert unsere Kreativität, stärkt unser Selbstbewusstsein.



Das Gute ist: Lachen und glücklich sein kann man lernen. Man muss es üben. Es geschieht nur im Moment. Das heißt, in der heutigen Zeit der digitalen Vernetzung, die uns so viele Kontakte, aber auch eine neue Form der physischen Einsamkeit bringt, brauchen wir die körperliche Resonanz und die empathische Verbindung zu anderen Menschen mehr denn je. Lächeln wir einander an, sehen wir einander in die Augen, teilen wir miteinander die Komik des Augenblicks, nehmen wir gemeinsam Probleme mit Humor, feiern wir das Leben in jedem möglichen Augenblick. Es wird leichter werden, hoffnungsfroher, unbeschwerter. Wir dürfen das.



Der Mensch ist das einzige Wesen, das bewusst lachen kann. Und das sollten wir von Herzen tun! Denn wer nicht mehr lachen kann, erkannte schon Sigmund Freud, verliert die Lebensfähigkeit.