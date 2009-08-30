Wo mit dem Euro bezahlt wird

Monaco, San Marino und der Vatikanstaat haben den Euro zunächst aufgrund bestehender Währungsunionen übernommen. Folgeabkommen mit der EU berechtigen sie zur Emission von Euromünzen. Mit Andorra ist ein derartiges Abkommen bislang nicht zustande gekommen. Grund dafür ist, dass sich Andorra weigert, Steuerschlupflöcher für Ausländer zu schließen und EU-Fahndern Einblick in Konten von Ausländern zu gewähren.



Montenegro und der Kosovo haben den Euro einseitig als Währung übernommen.



Der Euro als Währung



LandEinführung als BargeldForm der TeilnahmeEmission eigener MünzenAndorra2002Übernahme durch WährungsunionneinBelgien2002Einführung im Rahmen der EWWUjaDeutschland2002Einführung im Rahmen der EWWUjaFinnland2002Einführung im Rahmen der EWWUjaFrankreich2002Einführung im Rahmen der EWWUjaGriechenland2002Einführung im Rahmen der EWWUjaIrland2002Einführung im Rahmen der EWWUjaItalien2002Einführung im Rahmen der EWWUjaLuxemburg2002Einführung im Rahmen der EWWUjaMalta2008Einführung im Rahmen der EWWUjaKosovo2002unilaterale Übernahme des EurosneinMonaco2002Übernahme durch WährungsunionjaMontenegro2002unilaterale Übernahme des EurosneinNiederlande2002Einführung im Rahmen der EWWUjaÖsterreich2002Einführung im Rahmen der EWWUjaPortugal2002Einführung im Rahmen der EWWUjaSan Marino2002Übernahme durch WährungsunionjaSlowakei2009Einführung im Rahmen der EWWUjaSlowenien2007Einführung im Rahmen der EWWUjaSpanien2002Einführung im Rahmen der EWWUjaVatikanstadt2002Übernahme durch WährungsunionjaZypern2008Einführung im Rahmen der EWWUja



(Quelle: Wikipedia)