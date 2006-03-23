Wo Religion Sache auf Leben und Tod ist

Vor allem dort, wo das islamische Recht, die "Sharia", Basis des Systems ist, droht Konvertiten Verfolgung durch den Staat, fanatische Gruppen oder Einzelpersonen. Das gilt besonders für die "theokratisch" regierten Länder Saudiarabien und Iran, aber auch für Mauretanien und den Sudan, die 1980 die "Sharia" eingeführt haben. Auch in scheinbar liberaleren Staaten wie Pakistan oder Ägypten müssen "Apostaten" mit Anklagen - wobei meist andere "Verbrechen" vorgeschoben werden - und Strafmaßnahmen rechnen.



Das Problem wirft naturgemäß auch einen Schatten auf die Beziehungen der EU zur Türkei, obwohl sich dort der Staat in Fragen des Religionswechsels nicht einmischt. Doch die kürzlich erfolgte Ermordung eines katholischen Priesters hat gezeigt, dass auch dort die Gefahr des islamischen Fundamentalismus lebt und möglicherweise sogar wächst.