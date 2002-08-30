Woher nehmen und nicht stehlen?

45,1 Mrd. Euro beträgt das Gesamtvolumen des österreichischen Generalverkehrsplanes für die kommenden 30 Jahre, auf rund 400 Mrd. Euro belaufen sich die Kosten für den Bau und Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes TEN. Vor derartigen Summen kapitulieren nationale und europäische Finanzpolitiker.



Auf der Suche nach alternativen Finanzierungsideen geht auch Österreich den Weg einer zunehmenden Nutzerfinanzierung und der Auslagerung von Finanzierungsaufgaben an Sondergesellschaften (ASFINAG für die Straßen, SCHIG für den Schienenbereich). Der Vorteil: Die Investitionen werden aus dem Budget herausgenommen. Da die Finanzmittel nicht reichen, glaubt man in "Public Private Partnerships" (PPP) eine zusätzliche Finanzierungsquelle gefunden zu haben. Die öffentliche Hand arbeitet dabei mit privaten Investoren, Bauträgern und Betreibern zu allseitigem Vorteil zusammen.