Wohnen oder leben?

Nach Retro-Chic und barocker Opulenz sind heuer wieder Schlichtheit und Eleganz angesagt. Die Einrichtung muss stimmig sein und sollte den Charakter des Bewohners unterstreichen. Auffallend ist die Rückkehr der Farben Schwarz und Weiß, die mit einigen wenigen andersfärbigen Möbelstücken als Akzent aufgelockert werden. Daneben finden sich Naturhölzer und Lackfronten



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Offene Küchen bleiben weiterhin im Trend, Kochinseln ermöglichen den Kontakt mit Familie und Gästen während der Zubereitung der Speisen. Der Essbereich erhält eine Aufwertung: Am großen Esstisch bleibt man auch nach der Mahlzeit noch sitzen, er wird sozusagen zum Kommunikationszentrum. Küchenfronten strahlen in glänzendem Lack, Arbeitsplatten aus rauem Naturstein oder Holz bilden dazu einen spannenden Kontrast.



Das Bad wird zur privaten Spa-Oase, die Einrichtung vermittelt strenge Funktionalität, ohne kühl oder steril zu wirken. Hightech-Sanitäreinrichtungen spielen alle Stücke.



Die Kühle der beiden Nicht-Farben Schwarz und Weiß wird durch die Oberfläche der verwendeten Materialien gemildert: Glänzend neben matt erzeugt ebenso Spannung wie grob strukturierte Stoffe, die man gerne anfasst.



Lampen entwickeln sich vom simplen Beleuchtungskörper immer mehr in Richtung Designobjekt. Chrom und Stoff sind heuer die Must haves, statt einzelner Lampen setzt man ganze Lichtinseln in Szene.



H.O.M.E.D.E.P.O.T. Die Auftakt-Veranstaltung im Reigen der heimischen Möbelmessen öffnet heuer vom 5. bis 9. März im Semperdepot ihre Pforten. Auf vier Ebenen mit über 4000 m2 Ausstellungsfläche zeigen 50 internationale Designhersteller, darunter Vitra, Moroso, Living Divani, Thonet, Cassina oder Kvadrat, ihre Einrichtungs- und Wohntrends.



Das erste Highlight der H.O.M.E.D.E.P.O.T bildet jedes Jahr auch gleich das exklusive Meet & Greet mit geladenen Gästen aus Kunst und Kultur, Wirtschaft und Entertainment anläßlich der Eröffnung der Designmesse. Neu ist die erstmals veranstaltete BY.SIDE H.O.M.E.D.E.P.O.T.-Wohn-Vernissage. Unter dem Motto "Weiterwandern zu den Nachbarn" laden vier individuelle Einrichter in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schauen und Stöbern. Die Möbelgeschäfte Habari, Quas, das möbel und lichterloh setzen am Abend des 8. März von 18 bis 20 Uhr spezielle Akzente für kreatives Wohnen. Während der gesamten Messe wird im Prospekthof des Semperdepots die Installation "Fiber Evolution" von FOSCARINI zu sehen sein. Es handelt sich hierbei um skulpturale Leucht-Objekte, die - aus Produkten der Foscarini Kollektion komponiert - zu hohen "Türmen" aufgeschichtet sind.



Wohnen & Interieur. Die diesjährige "Wohnen & Interieur" vom 8. bis 16. März setzt heuer einen Schwerpunkt auf den Bereich "Home Entertainment". Unter dem Motto "Alles rund um TV, Multi Media und HiFi" bieten namhafte Marken und Hersteller in der Mall und in den Hallen einen umfassenden Überblick über den Stand der Technik von heute und die Trends von morgen. Der Publikumshit "Unikate-Wald" mutiert heuer zur "Unikate-Welt". Auf rund 1300 m² werden in der Halle C Einzelstücke sowie Design- und Kunstobjekte von Künstlern gezeigt. Ein neues Element gibt es heuer mit der "Design-Rallye": Dabei stellen auf rund 100 Quadratmetern acht österreichische Tischler mit acht heimischen Designern aus. Vorgeführt wird der komplette Ablauf eines Design-Produkts, von der Planung über die Entwicklung bis zur Produktion. Im Grundaufbau ist die "Wohnen & Interieur 2008" in verschiedene "Welten" gegliedert. In der Halle A sind Küchen und Möbel, in der Halle B Möbel sowie die Bereiche Bad, Sanitär und Wellness, in der Halle C die Themen Garten, Tischler, Innenausbau sowie die "Unikate-Welt" und schließlich in der Halle D die Bereiche Design und Licht zu sehen.



info



H.O.M.E.D.E.P.O.T. 2008 -



Die Möbelmesse der Extraklasse.



Öffnungszeiten.



05.03. - 07.03.2008



täglich von 14 - 20 Uhr



08.03. - 09.03.2008



täglich von 12 - 20 Uhr



Ort. Semperdepot, Atelierhaus der



Akademie der bildenden Künste Wien



Lehárgasse 6, 1060 Wien



Eintrittspreis: Tageskarte 8 Euro



+++ BY.SIDE H.O.M.E.D.E.P.O.T. -



Weiterwandern zu den Nachbarn.



Samstag, 8. März 2008, 18 bis 20 Uhr



Habari. Unter dem Regenbogen



6., Theobaldgasse 16, www.habari.at



Quas. Weich, duftend, sinnlich - Holz



6., Gumpendorfer Straße 16, www.quas.at



das möbel. Es wird eingeräumt



6., Gumpendorfer Straße 11,



www.dasmoebel.at



lichterloh. Unser kleiner Turnsalon



6., Gumpendorfer Straße 15-17,



www.lichterloh.com



+++ WOHNEN & INTERIEUR.



Samstag, 8. bis Sonntag, 16. März 2008



Ort. Messe Wien, Messeplatz 1,



A - 1020 Wien, Hallen A, B, C und D



Öffnungszeiten. Samstag, 8. bis Samstag 15. März 2008: 10 - 18 Uhr



Sonntag, 16. März 2008: 10 - 17 Uhr



Eintrittspreise. Tageskarte 10 Euro



Online-Ticket 7,50 Euro



Online-Voranmeldung 8 Euro



Schüler (ab 15 Jahre), Studenten,



Senioren (mit Ausweis) 7,50 Euro



After Work Karte: Mo-Do ab 15 Uhr 5 Euro



Schülergruppenkarte pro Schüler 5,50 Euro



2-Tageskarte 18 Euro



Kinder bis 14 Jahre frei