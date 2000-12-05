Wolford lässt es glitzern

Auch wenn das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres für den börsenotierten Vorarlberger Strumpf- und Bodyerzeuger Wolford nicht das erwartete zweistellige Umsatzwachstum gebracht hat, hält das Unternehmen an seiner Expansion und der Ausrichtung auf Luxusgüter fest. Neue Boutiquen und Innovationen in der Beinbekleidung und im Bodybereich sollen die Kundinnen immer aufs Neue überraschen. Die kreative Zusammenarbeit mit Designern wie Jean Paul Gaultier oder Hervé Leroux wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Zum Auftakt des Jahres 2001 bringt Wolford erstmals eine Strumpfhose ohne Bund auf den Markt. Doch bevor es soweit ist, gilt es noch, die Kollektion für die nahenden Festtage zu entdecken.



Speziell für die kommende Zeit der Geselligkeit bietet Wolford mit der "Stardust"-Serie das passende festliche Outfit. Der glitzernde Effekt erinnert an Sternenstaub und ziert Strumpfhose, Shirt, Body, Kleid und sogar Unterwäsche.



Ein weiteres Highlight ist das halb transparente Langarmshirt "Plaza" in Schwarz oder Rot mit einer glänzenden Applikation aus Swarowski-Steinchen auf der Brust. Zum echten Blickfang werden aber auch die dazu passenden Stay-ups.