Wolford verdoppelt Gewinn

Luxussegment erobern



Man habe die starke Position im Luxussegment aus eigener Kraft deutlich ausgebaut, so Dahmen. Durch die konsequent verfolgte Markenstrategie hat sich Wolford vom Beinbekleidungs- und Bodyanbieter zu einer globalen Luxusmarke mit komplettem Produktportfolio im Fashion-Sortiment - von exklusiver Oberbekleidung bis zu eleganten Accessoires - entwickelt. Zusätzlich versuchen die Vorarlberger durch die Zusammenarbeit mit Luxusmarken wie Kenzo und Missoni die Nachfrage zu stärken. Für das laufende Geschäftsjahr konnte das italienische Couture-Haus Valentino als weiterer Kooperationspartner gewonnen werden.

Zweistellige Umsätze

Die Umgestaltung der Verkaufspunkte soll konsequent fortgesetzt werden. Foto: wolford

Wolford konnte laut eigenen Angaben in beinahe allen Märkten zweistellige Zuwächse erzielen. Die Hälfte des Umsatzes (50,5 Prozent) machte Wolford im Berichtszeitraum mit Beinbekleidung, gefolgt von Oberbekleidung (37 Prozent) und Dessous (9,4 Prozent).



Als wesentlichen Erfolgsfaktor sieht Dahmen auch die Umgestaltung der Verkaufsflächen. Bisher erstrahlen 92 Verkaufspunkte (sowohl eigene als auch welche von Handelspartnern) im neuen Design. Im Zuge der qualitativen Verbesserung des Vertriebs wird sich Wolford aber von einigen kleineren Handelspartnern trennen, die nur in geringem Ausmaß Produkte der Vorarlberger vertrieben haben.



Nach mehreren dividendenlosen Jahren erhalten die Aktionäre für das abgelaufene Jahr wieder eine Gewinnausschüttung. Die zuletzt ausgezahlte Dividende für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 betrug 71 Cent. Wie hoch sie heuer ausfallen soll, wollte Finanzvorstand Peter Simma noch nicht preisgeben. Dies soll erst auf der Hauptversammlung Mitte September bekannt gegeben werden.



Positiv blickt das Bekleidungsunternehmen auch in die Zukunft. Im laufenden Geschäftsjahr will Wolford 150 Millionen Euro Umsatz erzielen. Die Auftragslage für die Herbst/Winter-Kollektion sei besser als im Vorjahr, so Dahmen.