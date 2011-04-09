Wolke als Messethema

Die Messer für Entscheider, Professionals und Dienstleister findet am 11.und 12. Mai 2011 statt und richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Die Keynotes kommen von Google, Microsoft, Oracle, T-Systems, Salesforce und Berlecon.



Die Panels am 11. Mai behandeln "Anforderungen und Chancen an CIOs und CTOs in der Cloud", "Potentiale für die digitale Wirtschaft", "Virtualisierung, Infrastruktur und Storage" und "Security und Compliance in der Cloud".



Am 12. Mai werden vor allem Themen fokussiert, die für Marketing, Kommunikation und Vertrieb besonders relevant sind. Auf dieser Agenda stehen "Social CRM, Kundenmanagment und Vertrieb", "Social Media", "Projektmanagment & Collaboration" und "e-Business und Online-Marketing".



Im Rahmen des Cloud Award 2011 werden in Kooperation mit T-Systems MMS die fünf beliebtesten Anwendungen im Bereich Software as a Servic (SaaS) vorgestellt.



Information



Datum: 11.- 12. Mai 2011, Öffnungszeiten: 09.30 - 18.00 Uhr



+++ Ort: Messegelände Berlin (Messedamm 22, 14055 Berlin), Eingang: Halle 7 (S-Bhf Messe



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