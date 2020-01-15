Wollemien überlebten Australiens Buschbrände

Sydney. Wollemien wuchsen bis vor 40 Millionen Jahren in Australien und galten als ausgestorben. Doch 1994 wurden 200 Bäume und einige Jungpflanzen dieser bis dahin nur von Fossilien bekannten Gattung aus der Klasse der Koniferen in einem Nationalpark nördlich von Sydney entdeckt. Nun konnte der Dinosaurier unter den Nadelbäumen sogar die derzeit wütenden Buschbrände überstehen.



Der Standort der uralten Art liegt innerhalb jenes Gebiets im Südosten Australiens, das durch die Feuersbrünste zerstört wurde und ein Gebiet ein Drittel so groß wie Deutschland bedeckt. Durch intensive Löscharbeiten im Wollemi National Park überlebte der Baumbestand nahezu unbeschadet. "Die Art hat die Feuer überlebt", vermeldete Umweltminister Matt Kean am Mittwoch. In den Brandgebieten geht der Kampf gegen die Flammen weiter. In Melbourne war am Mittwoch die Luft durch den Rauch so schlecht, dass sich Tennis-Spiele der Qualifikationsrunde bei den Australian Open erneut verzögerten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurden nirgendwo sonst schlechtere Luftwerte gemessen.(est)