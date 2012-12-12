"Wollen einfach Cricket spielen"

Wien. 14 Cricket-Mannschaften gibt es in Österreich, der vor zwei Jahren gegründete Afghan Steiermark Cricket Club in Graz ist einer davon. Sein Kader besteht aus 16 Spielern, die alle aus Afghanistan stammen. Seit mehreren Jahren gehört Cricket zu den beliebtesten Sportarten Afghanistans. In 1990er Jahren hatten sich afghanische Flüchtlinge in Pakistan für Cricket begeistert, 1995 entstand die Afghanistan Cricket Federation, Ende 2001, nach Sturz der Talibanregierung, brachten die ehemaligen Flüchtlinge den Sport zurück in ihre Heimat. Vorher, unter den Taliban, waren alle Sportarten verboten.



In der Halle des Grazer Uni-Sportzentrums trainiert der Afghan Steiermark Cricket Club jeden Samstagvormittag drei Stunden lang. Die meisten Spieler sind sehr jung. Sohil ist etwa erst 19 Jahre alt und arbeitet als Küchenhilfe in einem Café, daneben besucht er einen Kurs beim Arbeitsmarktservice. Obwohl er erst seit zwei Jahren und acht Monaten in Österreich lebt, spricht er bereits sehr gut Deutsch. Vor mehr als vier Jahren war er - noch minderjährig - allein aus seiner Heimat geflohen und hatte in den sechs folgenden Monaten keinen Kontakt zu seiner Familie. Eineinhalb Jahre dauerte seine Flucht, die ihn über die Türkei und Griechenland nach Österreich führte.



In Graz begann er zunächst mit einigen Freunden regelmäßig in Parks Cricket zu spielen - was zu Problemen mit den Anrainern führte, denn der Sport ist nicht ganz ungefährlich. Obwohl Sohil und seine Freunde auf einen ledernen Cricket-Ball mit einem Kern aus Holz und Kork verzichtet haben und stattdessen mit einem Tennisball gespielt haben, war die Angst, einmal von einem Schuss erwischt zu werden, bei Passanten sehr hoch.



Pamir - einer der Spieler im Park - hatte damals Kontakt zu Thomas Jäger von SIQ!, (SportIntegration-Qualifikation), einem Projekt der Caritas, das junge Menschen über den Sport integriert. Pamir hat bei einem Verein von SIQ! Fußball gespielt. Thomas Jäger unterstützte und begleitete damals die Gründung des afghanischen Cricket-Clubs, als dessen Kassier er seither fungiert. "Unser Ziel ist, dass die jungen Menschen lernen, sich immer mehr selbst zu organisieren", betont Jäger. Auch die Finanzen sollen in naher Zukunft von den Spielern selbst verwaltet werden.



Sport als Werkzeug zur Integration zu nutzen, ist mittlerweile ein europaweiter Trend. In Österreich hinke man jedoch noch etwas hinterher, bedauert Jäger. "Wenn diese jungen Menschen keinen Sport machen würden, würden sie fast ausschließlich unter sich sein", erzählt er. "Zwar sind derzeit noch alle Mitglieder des Vereins Afghanen, das Ziel ist jedoch, ein Jugendteam zu etablieren, mit dem man auch nicht-afghanische Jugendliche akquirieren kann."

Ohne Deutsch geht es nicht

Besonders wichtig sei es aber, die Organisation des Vereins und alles, was dazu gehört, immer mehr in die Hände der Spieler zu legen. Dadurch wachse auch unter ihnen die Motivation, Deutsch zu lernen. Da es in der Steiermark keinen für Cricket geeigneten Platz gibt - ein Cricket-Feld entspricht in seiner Größe etwa zwei Fußball-Feldern -, muss für jedes Spiel ein Bus organisiert werden. "Um das tun zu können, muss man Deutsch können", erklärt Thomas Jäger.



Das Budget ist jedoch sehr knapp, 3000 Euro sind es zurzeit im Jahr. Da kam es dem Club sehr entgegen, kürzlich den mit 1000 Euro dotierten zweiten Rang des Integrationspreises Sport 2012 zu erzielen. Es ist Geld, das der Verein mehr als nötig hat. "Der Preis war auch sehr wichtig für das Selbstbewusstsein der Spieler", unterstreicht Jäger.



Der Integrationspreis Sport geht an Projekte, die durch Vereinssport Berührungsängste zwischen Zuwanderern und Einheimischen überwinden. Anfang November fand die Preisverleihung mit Sportminister Norbert Darabos und Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz im Haus des Sports in Wien statt. Hanifullah, stellvertretender Obmann des Cricket Clubs, war von der Zeremonie sehr beeindruckt, der 20-Jährige empfand sie als große Ehre.



Vor drei Jahren kam Hanifullah nach Österreich und wartet seither auf seinen Asylbescheid.

Gemeinsam mit seinem Bruder lebt er in einem Asylheim in Graz-Gries. Von der Caritas bekommt er 150 Euro pro Monat, mit denen er zurzeit drei Deutschkurse zu je 40 Euro finanziert. Zu seiner Familie in Afghanistan hat er keinen Kontakt mehr, weder telefonisch noch auf dem Postweg sind sie erreichbar. "In Afghanistan ist das nicht so wie hier. Dort gibt es keine Straßenbezeichnungen oder Hausnummern. Es gibt keine Adresse, an die man einen Brief schicken könnte. Nicht jeder hat ein Telefon", erklärt Hanifullah.



In Österreich gefällt es ihm gut, die Menschen seien sehr nett. Anfeindungen erleben er und die anderen nur selten. "Es gibt manche Migranten, die Mist bauen. Das fällt dann auf uns zurück", erzählt sein Kollege Zarandar. "Aber keiner von uns trinkt Alkohol oder raucht, wir machen keine Probleme."



Naresh Laddha, der Trainer der Mannschaft, kommt aus Indien. Er spricht mit den Spielern Hindi, das von allen verstanden wird, schließlich grenzt Indien gleich an Afghanistan. Untereinander wird Farsi gesprochen. Dazwischen fallen manchmal ein paar Worte auf Englisch. Naresh Laddha, der auch Vorsitzender der Austrian Cricket Assoziation ist, weiß nur wenig über die Schicksale seiner Spieler. "Wir fördern hier in erster Linie den Sport", erzählt er. "Die persönlichen Hintergründe der Spieler oder ihre Religion sind uns wurscht. Wie wollen einfach nur Cricket spielen."



In Österreich ist Cricket eher unbekannt, wird kaum gespielt. Dabei zählt Cricket zu den populärsten Sportarten der Welt.