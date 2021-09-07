Wollen Sie einen Fallschirm?

Die Schauspielerin Miriam Stein wettert in einem Video gegen die Werbung für die Corona-Impfung von Kindern. Sie will sich auch selbst nicht impfen lassen. Sie sagt: "Wenn ich mich in einem abstürzenden Flugzeug befinde, dann brauche ich ja auch keinen, der da herumhüpft, sagt: ,Willst Du einen Fallschirm oder nicht?‘" Interessanter Vergleich. Also:



- Wir stürzen ab. Willst Du einen Fallschirm oder nicht?



- Der schneidet doch sehr unter den Achseln ein. Unangenehm!



- Aber er rettet Dein Leben.



- Es könnte sein, dass er sich nicht öffnet.



- Nahezu unmöglich. Alles überprüft. Da passiert nichts.



- Ein Andenkondor könnte ihn mit seinem Schnabel aufreißen.



- Wir sind über Österreich. Keine Andenkondore.



- Es könnte sich einer verflogen haben und gerade deshalb besonders aggressiv sein. Hab ich auf YouTube gesehen.



- Vergiss es!



- Aber selbst, wenn der Sprung gutgeht: Bei der Landung kann ich mir ein Bein brechen. Hat der Bruder der Freundin meines Friseurs gesagt. Auf YouTube gibt’s auch ein Video dazu.



- Mag sein. Aber erstens haben sogar schon Querschnittgelähmte Fallschirmsprünge gesund überstanden. Zweitens: Einen Beinbruch überlebt man, den Absturz dieses Flugzeugs eher nicht. Also: Willst Du einen Fallschirm?



- Nein, danke. Spricht alles gegen Fallschirme! Ich habe ein gut funktionierendes Immunsystem. Drei Jahre nicht einmal ein Schnupfen. Ich überlebe auch einen Flugzeugabsturz.