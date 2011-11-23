Wordpress erbt von Google

Google löst seine 2007 gegründete Wissensdatenbank Knol auf und transferiert sie in das Wordpress-Portal. Die Anwender können nach der Migration die auf Wordpress basierende Lösung Annotum nutzen, die speziell für wissenschaftliche Publikationen geschaffen wurde.



Knol ist im Gegensatz zu Wikipedia eine Plattform für kontroverse Meinungen. Zum Unterschied von Wikipedia werden Fachbeiträge namentlich gezeichnet publiziert. Zu den Artikeln können je nach Voreinstellung gefiltert oder ungefiltert Kommentare sowie Bewertungen abgegeben werden. Bei mehreren Beiträgen zu selben Thema entscheiden die Bewertungen über die Reihenfolge der Anzeige.

Wissenschaft für viele Kanäle

Die Qualität der Beiträge divergiert stark, viele Knols können ohne weiteres auch mit gängiger Blog-Software dargestellt werden.



Wer allerdings die üblichen Werkzeuge der Fachpublizistik benötigt, wird das Angebot schätzen. Nach der Übertragung der Knols genannten Beiträge steht den Autoren die fortgeschrittenste Open Source-Software für wissenschaftliches Publizieren zur Verfügung: Annotum unterstützt unter anderem gemeinschaftliches Verfassen von Beiträgen und Reviews wie in Wissenschaftsjournalen, fachspezifisches Zitieren, Darstellung von Gleichungen, Schnittstellen zu wissenschaftlichen XML-Sets und zahlreiche Import- und Exportfilter (PDF, RTF, XML).

Über die Schnittstellen soll es den Anwendern ermöglicht werden, sowohl Sammlungen elektronischer Journale wie Druckausgaben zu bedienen.

Entwickelt wurde von Solvitor auf der Basis von Wordpress.

Ein Jahr Zeit für die Autoren

Der Übergang soll für die Nutzer von Knol möglichst sanft vonstatten gehen. Wie Ryan Markel von Wordpress in seinem Blog schreibt, wird Google seine Wissensdatenbank im Laufe des Jahres 2012 sukzessive einstellen.



Laut Google lassen sich die Beiträge bis 1. Mai noch editieren, bis 1. Oktober 2012 können sie exportiert bzw. heruntergeladen werden.

WordPress ist ein freies Content Management System (CMS), also eine Software zur Verwaltung einer Website, das den Schwerpunkt auf die Gestaltung von Blogs legt. Es steht sowohl als vollständige Installation auf dem eigenen Rechner wie als vereinfachtes Online-Werkzeug zur Verfügung.

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