"World Spirits Festival": Wo an die 500 Destillate locken

Das Schnaps-Ereignis des neuen Jahres: Vom 12. bis zum 18. Jänner 2004 findet in Bad Kleinkirchheim erstmals das "World Spirits Festival" statt - Wolfram Ortners Destillata-Nachfolge-Veranstaltung, die vom Start weg die größte eigenständige Spirituosen-Ausstellung sein wird. Am 17. und 18. Jänner erwarten rund 40 internationale Teilnehmer mit nahezu 500 Destillaten die Besucher bei einem "hochgeistigen Marktplatz" im Kultursaal der bekannten Tourismusgemeinde.



Die Aussteller-Liste des "World Spirits Festival" kommt einem "Who's who" der Edelbrand-Szene gleich. Man findet namhafte Destillerien aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, aber auch aus Südafrika und Norwegen - Capovilla, Dettling, Dirker, Freihof, Helferich, Hochstrasser, Jöbstl, Käser, Kössler, Ortner, Tinnauer, Vallendar, Wilderer u. v. m. - sowie aus dem Spirituosenbereich mit Korn oder Whisky wie etwa die Destillerien Blackbush und Sasse.



Schwerpunkt der Premiere beim "World Spirits Festival" 2004 sind allerdings hochkarätige Obst-Brände (100-prozentige Destillate ohne Zusatz von Zucker, Fremdalkoholen und Aromastoffen), doch darüber hinaus präsentiert die Produktpalette Destillate, die seit Jahrhunderten die Menschen begeistern: Whisky und Rum sowie Cognac und Grappa können neben den bekannten und bewährten Obstbrand-Klassikern verkostet und verglichen werden. Erstmals werden dabei auch Kaffee- und Zigarren-Destillate präsentiert!



Stars der Veranstaltung sind all jene Produkte von Destillerien, die im vorhergehenden "Pflichtprogramm" - bei der Prämierung - mit dem "World Spirits Awards" und Medaillen ausgezeichnet wurden. Erstmals in der Spirituosengeschichte werden 40 Betriebe in vier Kategorien klassifiziert. Zum "Kürprogramm" des Festivals werden am 17. und 18. Jänner 2004 rund 2.000 Fachbesucher zur Tischpräsentation erwartet. Beste Kaffeesorten und verführerische Pralinen und Schokoladen können im Duett mit Edelbränden verkostet werden. An den Bars werden Zigarren zum Kauf angeboten, um auch diese Geschmacksharmonie nachvollziehen zu können.



Die "World Spirits Schnaps-Hochschule": Vom 12. bis 18. Jänner können Experten aus Destillation und Gastronomie sowie Liebhaber edler Spirituosen neben Bronze-, Silber- und Goldbrennkursen auch Symposien besuchen und verschiedene Verkostertrainings absolvieren. Während der beiden Ausstellungstage am 17. und 18. Jänner sind auch Rum- und Whisky-Verkostungen sowie das Harmonie-Highlight "Zigarre meets Zigarren-Brand" vorgesehen, das kulinarische Rahmenprogramm gewährt Einblicke in das große Können der Bad Kleinkirchheimer Top-Gastronomie.



Portal http://www.world-spirits.com: Hier finden Interessierte alle Informationen und Wissenswertes über Spirituosen und das Festival.



Anmeldungen und Informationen: World-Spirits. Wolfram Ortner, A-9546 Bad Kleinkirchheim, Untertscherner Weg Nr. 3, Tel. 0 0 43/42 40-760. Fax: 0 0 43/42 40-760-50. E-Mail: office@world-spirits. com



Destillata neu im März: Zahlreiche Anmeldungen



Unterdessen ist die Neuorientierung der Destillata - der Prämierung der besten Spirituosen - gelungen. Der Stichtag 5. Dezember 2003 bedeutete für die neue Führungs-Crew die Feuerprobe. Schließlich galt es, den Erwartungen der nationalen und internationalen Brenner-Szene zu entsprechen. Das hieß einerseits, die bekannte Marke Destillata zu stärken und andererseits, neue strategische Allianzen zu knüpfen.



Die Bilanz: Positive Stimmung und mehr Anmeldungen - bis zum Stichtag 5. Dezember war (im Vergleich zumVorjahr) bereits ein Drittel der Brenner angemeldet: Ein interessanter Mix aus "Großen" und "Kleinen", aus Stammgästen und Newcomern und aus nationalen und internationalen Brennern.



Die Philosophie: Bei der Qualität gibt es keine Kompromisse. Der neue Eigner der Marke, der Obstbauverband Österreich, setzt auf eine einfache, Philosophie: Auch hier sind zur Verkostung nur 100-prozentige Destillate, also reine Edelbrände aus vergorener Maische bzw. Wein, zugelassen. Der Zusatz von Zucker ist nicht erlaubt. Die führende Position im Reigen der Edelbrand-Prämierungen wird außerdem durch das professionelle Verkostungsteam garantiert. Neben dem Trio der Oberjury (Peter Dürr, Eidgenössische Forschungsanstalt Wädenswil, Schweiz; Stefan Gergely, Gault Millau und DI Manfred Gössinger, HBLA für Wein u. Obstbau Klosterneuburg) werden weitere 24 Fachleute - geschulte und ausgesuchte Juroren aus dem In- und Ausland dem Team angehören.



Die strategische Ausrichtung der Destillata wird von rein landwirtschaftlicher und gewerblicher Teilnahme in Richtung industrielle Brenner ausgeweitet. Neben dem Spirituosenverband Wien konnte auch die HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg als Partner gewonnen werden. Der Guide Gault Millau und die Reed Messe Wien GmbH komplettieren das Netzwerk in Sachen "Destillata - Prämierung bester Spirituosen". Die Verleihung findet am 20. März 2004 im Rahmen einer Prämierungs-Gala in Stift Heiligenkreuz bei Baden statt. Die Ehrungen erfolgen durch Bundesminister Dipl.Ing. Josef Pröll.