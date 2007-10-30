Wortkarger Mops mit Loriot-Männchen

Doch zum Unterschied zu anderen Komikern pflegt er die Reduktion, nicht den Wortschwall. Dabei gleicht Von Bülow, an dessen Seite ein treuer, allerdings wortkarger Mops saß, im Alter immer mehr seinen eigenen Loriot-Männchen. Da das Gespräch bereits einige Tage zuvor aufgezeichnet worden war, musste Reinhold Beckmann aus traurigem Anlass am Montag noch ein weiteres Mal mit dem Künstler sprechen. Denn eine Talkshow mit Loriot ohne eine Stellungnahme zum Tod der langjährigen Partnerin Evelyn Hamann wäre unverzeihlich gewesen.



Loriot, der pedantische Perfektionist, fand auch in der schweren Stunde die richtigen Worte: "Liebe Evelyn, Dein Timing war immer perfekt, nur heute hast Du die Reihenfolge nicht eingehalten... na warte". Hoffentlich, Hamann möge verzeihen, noch lange.