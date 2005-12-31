WTO-Gipfel mit Minimalergebnis

Am Ende reichte es für ein Ergebnis, dass laut WTO-Generaldirektor Pascal Lamy den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt. Alle Formen von Exportsubventionen für landwirtschaftliche Produkte sollen 2013 auslaufen. Auf eine Formel für die Senkung von Schutzzöllen im Agrarbereich konnten sich die 150 WTO-Mitglieder aber nicht einigen.



In einem Punkt besann man sich aber darauf, dass die Doha-Runde eigentlich den Entwicklungsländern Vorteile bringen sollte: Im Rahmen eines Entwicklungspaketes erhalten die 49 ärmsten Länder der Welt weitgehend zoll- und quotenfreien Zugang in die industrialisierten Länder. Gegen einen völlig freien Zugang sperren sich aber die USA und Japan.