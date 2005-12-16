WTO-Gipfel: Zähes Ringen um Entwicklungspaket

Auch für Zucker soll es keinen völlig freien Zugang in die USA geben. Das sei ein zu sensibler Bereich. Bei Baumwolle sind die USA jetzt allerdings zu Zugeständnissen bereit. Baumwollprodukte aus den LDCs sollen zoll- und vielleicht auch quotenfreien Zugang in die USA erhalten - ganz klar ließ sich das aus Stellungnahmen hoher US-Handelsbeamter noch nicht ableiten.



Neben den USA beharrt auch Japan auf gewissen Zöllen und Quoten für Güter aus den ärmsten Ländern: hier geht es um Fisch, Reis und Leder.



Keine Fortschritte bei Agrarverhandlungen



Abgesehen vom Entwicklungspaket gibt es derzeit bei den WTO-Verhandlungen keine Fortschritte. Bei den Agrarverhandlungen sind die Positionen nach wie vor verhärtet. "Wenn es bei den Agrarverhandlungen keine Fortschritte gibt, dann gibt es in allen anderen Bereichen auch keine Fortschritte", sagt der US-Handelsbeauftragte Robert Portman.