Wunder Punkt bleiben einige Banken

Somit ist klar: Ohne Schuldenschnitt dürfte für Griechenland und Irland der Zugang zu neuen Krediten auf dem Finanzmarkt verschlossen bleiben. Eine Neuverhandlung der Schuldenrückzahlung mit den Gläubigern - über eine Fristverlängerung oder sogar einen partiellen Schuldennachlass ("haircut") - wäre aber gleichbedeutend mit einer Staatspleite. Und es würde bedeuten, dass alle Finanzinstitute, welche die betreffenden Staatsanleihen besitzen, diese in ihren Bilanzen empfindlich wertberichtigen müssten.



Österreich kaum bedroht



Das würde auch Papiere betreffen, die bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollen und deshalb im sogenannten Bankbuch geführt werden. Bisher wurden die Wertverluste der Staatsanleihen nur für jene Bankbilanzen schlagend, welche diese im Handelsbuch führen: Das sind aber laut einer OECD-Studie in Europa nur 17 Prozent des gesamten Volumens.



Die Banken-Stresstests, die soeben vorbereitet werden, sorgten denn auch schon im Vorfeld für heftige Kritik, weil sie dieses Szenario nicht berücksichtigen.



Zu den Größenordnungen: Laut Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hatten Europas Banken im Herbst 2010 (letztverfügbare Daten) beträchtliche Forderungen gegenüber Griechenland, Irland und Portugal ausständig - und zwar rund 154 Milliarden, 565 Milliarden und 216 Milliarden US-Dollar. Österreichs Engagement in den drei Ländern war mit in Summe 8,5 Milliarden US-Dollar zu diesem Zeitpunkt relativ klein.



Wie Europas Banken eine schwere Rezession treffen würde, rechnete die Ratingagentur Standard & Poors mit eigenen, besonders strengen Stresstests durch. Das Ergebnis: Der nötige Kapitalbedarf könnte bis zu 250 Milliarden Euro betragen. Zugleich würde die Schuldenaufnahme der Staaten binnen fünf Jahren um mehr als 20 Prozent steigen. Dabei setzte die Agentur allerdings einen "steilen Abschwung" von 2011 bis 2015 voraus und testete damit 99 Finanzinstitute. Demnach müssten sich allein 22 Institute mit 161 Milliarden Euro frisch versorgen, um mit einer Kernkapitalquote von sieben Prozent Zweifel an ihrer Lebensfähigkeit zu zerstreuen. Am stärksten getroffen würden (nicht allzu überraschend) griechische, irische, spanische und portugiesische Institute. Die Studie schließt, dass Europa angeschlagen wäre, den Schock aber überstehen und sich erholen würde.



EZB-Chef Trichet warnt



Die Europäische Zentralbank (EZB) drängt die Nationalstaaten schon seit längerem, Lösungen für ihre maroden Finanzinstitute zu finden. Das könnte in einigen Fällen bedeuten, dass die Steuerzahler weitere Bankenrettungen schultern müssten. Für kriselnde Banken wird die Lage auf Dauer nämlich nicht einfacher: Die EZB überlegt intensiv, womöglich schon im April die Leitzinsen anzuheben. Darüber hinaus wird sie in absehbarer Zukunft aus der Krisenpolitik aussteigen - und das heißt auch, dass die unbegrenzt und günstig bereit gestellte Liquiditätshilfen eingestellt werden müssen. Dann müssen die Banken ohne diesen Tropf überleben können.



Zudem wartet durch die strengeren Eigenkapitalerfordernisse (Basel III) - zwar stufenweise bis 2019 - ein indirektes Ausleseverfahren: Nur für wirklich solide Banken wird es möglich sein, sich zu vertretbaren Kosten Eigenkapital zu verschaffen, das nicht aus eigenen Gewinnen stammt. Taumelnde Banken dürften daran scheitern.



EZB-Chef Jean-Claude Trichet sieht erst die Hälfte des Weges bei den Finanzreformen geschafft: "Es bleibt noch viel zu tun", sagte er am Mittwoch. Besondere Sorgen bereiten ihm "Schattenbanken": Die strengeren Regeln dürften Banken keinen Anreiz geben, Geschäfte in unregulierte Bereiche auszulagern. Auch rund um systemrelevante Banken seien viele Fragen offen. Beides wird in der Gruppe der 20 mächtigsten Wirtschaftsnationen (G20) heftig debattiert.