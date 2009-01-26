Wunschkonzert für Obama

Der vielfach bemühte Vergleichpräsident Kennedy trat in einer Zeit des Friedens und der Langeweile an, Obama mit der erdrückenden Krisenbürde von Wirtschaft bis Afghanistan, Nahost und Iran. Dennoch durchzogen gedämpfter Optimismus und die Hoffnung auf eine neue Führungsrolle der USA die Sonntags-Talks vom ausgesucht besetzten "Europastudio" Paul Lendvais bis zum Presseclub in der ARD. Wobei die Debatte in ORF 2 eher weltpolitisches Niveau hatte und im Ersten der Deutschlandbezug dominierte.