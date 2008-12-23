Ein harmonisches Leben braucht immer unerfüllte Wünsche und Träume, womit sich der Begriff "wunschlos glücklich" ad absurdum führt: Eine Beziehung, in der keiner der Partner mehr Wünsche dem anderen gegenüber hegt, hat sich überlebt. Gefährlich wird es allerdings, wenn das Verlangen zu heftig wird, wenn der Wunsch sich in einen Anspruch oder - noch schlimmer - in eine Obsession verkehrt. Dann verbaut man sich selbst den Weg. Denn bekanntlich erfüllen sich Wünsche für den am ehesten, der lange genug warten kann.