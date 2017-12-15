Wunschwidmung für den Investor Michael Tojner

Auf Seite 18 der Wienerzeitung vom 15.12.2017 schreiben Sie unter "Wien" über das abgeschlossene Prüfverfahren der Volksanwaltschaft zum Gemeinderatsbeschluss vom 1.6.2017 für den Flächenwidmungsplan 7984 . Heumarkt.

Sie zeigen wieder ein geschöntes Bild des Investors, bzw. dessen brasilianischen Architekten Isay Weinfeld:

1. Den Adler-Blick vom Dach des Hotel Ritz Carlton wird der normale Wiener nie sehen können, viel eher sichtbar ist der Blick vom Schwarzenbergplatz.

2. Die Baumreihe entlang der Lothringerstrasse kann es nie geben. Bekanntlich verläuft darunter der Wien Fluss sowie die Linie der Untergrundbahn U4.

In der Anlage sende ich Ihnen zur Information Ihrer Leser das Foto 9433, aus dem der Ist-Zustand und die geplanten Hochhäuser von 66,3 und 47,3 m ersichtlich sind. Das Hotel Intercont hat derzeit eine Gebäudehöhe von 38 m; es soll abgerissen und zur U4 Haltestelle verschoben als höheres und breiteres Hochhaus errichtet werden.

Die Draufsicht "Beethovenplatz" zeigt rot umrandet die 1.800 m2 grosse Grünfläche entlang der Lothringerstrasse, die aufgrund des "Strassenprojektes" vom Investor Tojner zerstört werden wird. Die Genehmigung dazu erhielt er mit dem "städtebaulichen Vertrag", den der Gemeinderat am 1.6.2017 beschlossen hat.

Ebenso wird der Baum Nr. 3004 gerodet werden. Der erste Baum wurde schon gefällt - siehe Foto 3499.