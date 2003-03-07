Würden Sie die Prüfung schaffen?

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Dass Latein nicht nur auf antike Beiträge beschränkt sein muss, zeigt der schriftliche Teil der Ergänzungsprüfung am 1. März 2002. In seinem formal an Cäsar orientierten Geschichtswerk "De orbe novo" ("Über die neue Welt") stellt der spanische Humanist J.G. Sepúlveda (1490 - 1573) die Entdeckung Amerikas durch die Spanier in ihren historisch-nationalen Kontext und referiert eine kaum bekannte Vorgeschichte zur Atlantiküberquerung des Christoph Columbus.
De Orbe Novo
(1) Multis ex rebus in Hispania insignis ad memoriam fuit annus 1492. (2) Etenim hoc anno Granata recepta est, Maurorum Arabumque regni sedes in Baetica, praetereaque Iudaei Hispaniae finibus eiecti sunt. (3) Eodem anno ad ignotas gentes terrasque inauditas navigationis initium factum est a Christophoro Colono, qui princeps et auctor fuit suscipiendae navigationis illius audacissimae. (4) Qua in navigatione indicium hominis Lusitani, navigandi periti, secutus est. (5) Qui nauta cum in Britanniam navigaret, saeva tempestate in eas insulas delatus erat, quae nunc Antiliae nominantur. (6) Hunc nautam Lusitanum in Materiam insulam reversum Colonus, qui ibi forte aderat negotiandi causa (uxorem enim duxerat Lusitanam), aegrotantem in suum hospitium recepit humaneque tractavit. (7) A quo extremum spiritum ducente et hospiti gratiam referre volente navigationis illius rationem et seriem locorum ac regionum didicit. (8) Cum autem Colonus novas terras et magnas divitias mente concepisset, si in longinquas illas insulas penetrasset, Lusitani primum, deinde Britanni regis animum temptavit. (9) Quod cum frustra fuisset, ad Fernandum Hispaniae regem recurrit.
Granata = Granada; Baetica = Andalusien; Colonus = span. Colón = ital. Colombo; Lusitanus = portugiesisch oder Portugiese; Antiliae = die Kleinen Antillen; Materia = Madeira
Die Auflösung des Textes folgt kommenden Donnerstag an dieser Stelle.