Xerox kopiert seinen Gewinn

Die wachsende Bereitschaft von Firmen zum Kauf neuer Drucker und Kopierer hat Xerox unerwartet gute Geschäfte beschert. Das US-Unternehmen vermeldete am Donnerstag für das abgelaufene Vierteljahr einen Umsatzanstieg von knapp 50 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar.
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Der Nettogewinns verdoppelte sich auf 256 Millionen Dollar.
Der Konzern gab sich auch zur Erleichterung von Branchenexperten für das Gesamtjahr zuversichtlicher als zuletzt. "Es ist ein sehr gutes Zeichen für die Wirtschaft, wenn die Leute wieder bereit sind, Geld für neue Bürogeräte auszugeben", sagte Shannon Cross von Cross Research.
Die Börse honorierte die Geschäftszahlen mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. (Reuters)