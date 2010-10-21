Xerox kopiert seinen Gewinn

Der Nettogewinns verdoppelte sich auf 256 Millionen Dollar.



Der Konzern gab sich auch zur Erleichterung von Branchenexperten für das Gesamtjahr zuversichtlicher als zuletzt. "Es ist ein sehr gutes Zeichen für die Wirtschaft, wenn die Leute wieder bereit sind, Geld für neue Bürogeräte auszugeben", sagte Shannon Cross von Cross Research.



Die Börse honorierte die Geschäftszahlen mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. (Reuters)