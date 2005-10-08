XXXLutz will weiter in Deutschland zukaufen

Keine Expansion in Osteuropa geplant. | Wien. Die Einrichtungsgruppe XXXLutz mit Sitz in Wels/Oberösterreich, nach eigenen Angaben Marktführer in Österreich und weltweit zweitgrößter Möbelhändler, will weiter wachsen. Derzeit betreibt XXXLutz in Österreich insgesamt 93 Outlets (XXXLutz, Möbelix und Mömax), in Deutschland 82 Häuser sowie einen Möma-Diskontmarkt in Tschechien. Ein Ausbau der Präsenz in Osteuropa sei nicht angedacht, sagte Unternehmenssprecher Thomas Salinger am Freitag vor Journalisten. Die Kaufkraft in der Region sei noch zu gering. Weitere Zukäufe sind hingegen in Deutschland geplant, wo die Ausgaben fürs Wohnen rund 5 Prozent über jenen in Österreich (320 Euro pro Haushalt) lägen, so Salinger.
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Im Geschäftsjahr 2005/06 (per Ende März) soll der Gruppenumsatz bei 2,16 Mrd. Euro liegen, im vorigen Geschäftsjahr kamen rund 740 Mio. Euro vorwiegend aus Zukäufen deutscher Möbelhändler hinzu. Wie hoch der flächenbereinigte Umsatz im laufenden Jahr ist, wollte Salinger nicht sagen. Die Gruppe sei aber seit Jahren stärker als der heimische Gesamtmarkt gewachsen. Laut RegioPlan stieg der Gesamtumsatz der Branche in Österreich 2004 um 2,6 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro.
Auch in puncto Ergebnis hielt sich der Sprecher bedeckt. Seit der Gründung des Unternehmens vor 60 Jahren habe man jedenfalls immer schwarze Zahlen geschrieben. Medienberichten zufolge erwirtschaftete das Unternehmen 2003/04 ein EGT von 35,89 Mio. Euro.