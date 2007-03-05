Yahoo: Online-Werbung wächst

Wagner gibt in diesem Zusammenhang einen Ausblick auf die erfolgversprechendsten Trends in diesem Jahr: lokale Suche, Web 2.0 und Video-Ads.



Der Anteil des Internets an den Werbeausgaben in Deutschland liegt weiterhin unter dem Anteil des Internets an der Mediennutzung. Um am Internet-Boom teilzuhaben, werden Werbetreibende ihre Budgets weiter ins Netz verlagern. Der Bereich Suche ist dabei einer der größten Wachstumstreiber: 67 Prozent aller Internet-Nutzer weltweit recherchieren im Web mit Suchmaschinen - Tendenz steigend.



Und es lassen sich dabei neue Ausprägungen ausmachen: Mit Hilfe der lokalen Suche können Unternehmen beispielsweise ihre Kunden noch gezielter mit ortsbezogenen Angeboten und Detailinformationen versorgen und werden mittels Karte, Adresse und Telefonnummer bequem gefunden. Die Internet-Suche und mit ihr die kommerzielle Suche ist nun auch auf dem Handy verfügbar. Ganz neue Möglichkeiten auf mobilen Endgeräten werden die Kombination mit Geodaten und dem GPS-System eröffnen.



Web 2.0 wird Realität



Auch nutzergenerierte Angebote wie Wikipedia, Yahoo! Clever oder Flickr - einige zählen bereits zu den Top Ten der meistbesuchten Webseiten weltweit - bieten aufgrund der hohen Reichweite und Popularität enormes Potenzial für Werbetreibende. Besonders Videoplattformen wie YouTube und Video-Suchdienste wie Yahoo! Video liegen voll im Trend. Personalisierte Services, Sponsoring und funktionale Suchmöglichkeiten für bewegte Bilder werden werbetreibenden Unternehmen neue Kontakte und den Website-Betreibern neue Einnahmequellen erschließen.



Generell gefragt ist innovative Werbung, die den Dialog mit dem Nutzer fördert, ihn aber nicht beim Surfen stört. Mit einem neuen Behavioral Targeting-Produkt, der dezenten Integration von Sponsored Listings (bezahlten Suchergebnissen) sowie weiterer Werbeformen in den Social-Search-Dienst Yahoo Clever trägt Yahoo der veränderten Mediennutzung Rechnung.



LinksOutsell: Annual Ad Spending Study 2007