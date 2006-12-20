Yen auf neuem Rekordtief

Institutionelle Fonds nutzen den Yen zur billigen Verschuldung und veranlagen den Kredit in höher verzinsten Währungen wie dem britischem Pfund. "Ein Trend stoppt nie rechtzeitig - wir sind jetzt in einer Übertreibungsphase", sagt Winzer dazu.



Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass sich der Yen wieder verfestigt: Winzer nimmt einen Wechselkurs von 143 Ende 2007 an. "So lange der Markt glaubt, dass die Zinsen langsam steigen, passt ja alles - und noch sind die Inflationserwartungen sehr gering. Ein Risiko hat man sich aber eingekauft." Von negativen Kursschwankungen sind Häuslbauer ebenso betroffen wie institutionelle Anleger. Winzer: "Der Unterschied ist allerdings, dass die Großen im Fall des Falles vergleichsweise schnell aussteigen können."