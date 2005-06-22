"YO! Einstein" lockt an die TU

Am 23. Juni 2005 ist es wieder soweit: Beim bereits vierten Event "YO! Einstein" sollen 14- bis 18-Jährige im Freihaus der Technischen Universität Wien (1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10) von 9 bis 15 Uhr Mathematik, Physik und Chemie spannend erleben. Bei freiem Eintritt will das abwechslungsreiche Programm mit 16 Stationen - Workshops, Vorträge, Experimente samt Vorführung eines Roboters - einige auf die Idee bringen: "Ich will Karriere als Forscher machen!"



TU-Vizerektor Hans Kaiser möchte Neugier wecken und Reizpunkte setzen. Die Physikerin Susanne Windischberger, "Techwoman of the year 2004", will Mädchen Mut zur Technik machen. Der Mathematiker Rudolf Taschner, "Wissenschafter des Jahres 2004", verweist auf den Erfolg des "math.space" - die Schule versage nur oft dabei, das bei Kindern in der Regel reichlich vorhandene Interesse an Mathematik und ihrer Anwendung wach zu halten.