Zahl der Firmenpleiten sinkt deutlich

Bei den Privaten prognostizieren die Gläubigerschützer ein Absinken auf knapp unter das Vorjahresniveau. Insgesamt wäre es aber "verfrüht, eine Entwarnung zu geben", so KSV-Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner.



Im Detail ging die Zahl der Gesamtinsolvenzen (Stand 27.09.2010) heuer in den ersten 9 Monaten im Jahresvergleich um 9,2 Prozent Prozent auf 4.717 Verfahren zurück. Die Zahl der eröffneten Verfahren sank um 8,0 Prozent auf 2.578 Fälle, bei den mangels Masse nicht eröffneten Verfahren gab es einen Rückgang 10,6 Prozent auf 2.139 Insolvenzen. Deutlich rückläufig waren die Verbindlichkeiten, und zwar um 17,2 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro. Bei den betroffenen Dienstnehmern betrug der Rückgang sogar 18,9 Prozent auf 17.200 Mitarbeiter, was bedeutet, dass die Insolvenzfälle wesentlich kleiner geworden sind.



Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, warnt der KSV. Denn die im Zuge der Budgetsanierung ins Haus stehenden Belastungen "werden zweifellos einen dämpfenden Effekt auf die heimische Nachfrage haben."



Der größte Fall war der Konkurs des Finanzdienstleisters AvW Gruppe mit Verbindlichkeiten von 291,1 Mio. Euro, gefolgt vom Entsorgungstechniker U.E.G.- A.D.L. (62,9 Mio. Euro) und der Elektrohandelskette Cosmos (60,0 Mio. Euro.).



Sehr schnell angenommen wurde laut Kantner das mit 1. Juli 2010 eingeführte neue Sanierungsverfahren, dass auch eine Sanierung mit Eigenverwaltung durch den Schuldner vorsieht. Bis jetzt gab es 53 eröffnete Verfahren mit Eigenverwaltung (von 2.578 eröffneten Fällen), davon wurde in 8 Fällen die Eigenverwaltung wieder entzogen.



Bei den Privatkonkursen gab es mit minus 0,4 Prozent auf 6.819 Fälle erstmals seit Einführung vor 16 Jahren einen Rückgang. Die Verbindlichkeiten stiegen jedoch um 2,9 Prozent auf 888 Mio. Euro an. Die meisten Privatkonkurse gab es traditionell in Wien mit 2.805 Fällen. Mit Ausnahmen von Wien und der Steiermark gingen die Privatpleiten in allen Ländern zurück. Für den KSV werde der heurige Rückgang allerdings nur vorübergehend sein, da Betroffene vermutlich auf die geplante Novelle des Privatkonkurses warten, die Erleichterungen bringen soll. Dass die Novelle wie geplant bereits mit Jahreswechsel stehen werde, glaubt der KSV nicht.