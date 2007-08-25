Zahl der Hochschullehrer in Deutschland stark gesunken

Aber auch die Ingenieurwissenschaften, die Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften sowie Humanmedizin verzeichnen zum Teil deutliche Verluste an Professuren.



"Angesichts dieser Zahlen brauchen wir im Jahr der Geisteswissenschaften 2007 nicht darüber zu streiten, ob es eine wirkliche oder eine gefühlte Krise der Sprach- und Kulturwissenschaften in Deutschland gibt", erklärte der Präsident des Hochschulverbandes, Bernhard Kempen.



Kempen forderte Bund und Länder auf, den Universitäten die gestrichenen nahezu 1500 Professorenstellen zurückzugeben. Eine Qualitätsverbesserung sei "ohne spürbare Veränderung des international nicht konkurrenzfähigen Zahlenverhältnisses von 60 Studierenden pro Hochschullehrer nicht möglich".

Österreich tickt anders

In Österreich, so der Innsbrucker Anglist Wolfgang Zach, der mehrere Jahre Präsident des Österreichischen Universitätsprofessorenverbandes war, gehen die Uhren anders. Es lägen zwar keine exakt vergleichbaren Daten vor, aber der Rückgang von Professuren sei viel geringer. Die Entlassung der Unis in die Autonomie habe größere Streichungen durch zentrale Behörden wie in Deutschland verhindert.



Außerdem sei die Relation von Professoren und Dozenten zu Studierenden in Österreich immer schon schlechter gewesen als in Deutschland. Sie lag zuletzt laut Statistik-Abteilung des Wissenschaftsministeriums im Durchschnitt bei 68 zu 1 (an einzelnen Unis aber im dreistelligen Bereich), sie müsste, so Zach, im Interesse der Qualität dringend verbessert werden. Wenn mehr Lehrpersonal nicht finanzierbar sei, müsse es zur Beschränkung von Studienplätzen kommen, um eine verantwortbare Betreuung zu gewährleisten.