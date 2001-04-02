Zahl der Leistungsberechtigten der Pensionskassen steigt weiter

Mit plus 23% auf 284.000 Personen wurde der größte jährliche Zuwachs seit der Gründung der Pensionskassen vor 10 Jahren verzeichnet, sagte Fachverbandsvorsteher Dietmar Neyer am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Pensionsleistungen stiegen 2000 um ein Drittel auf 2,8 Mrd. Schilling. "Damit sind wir der größte private Rentenzahler in Österreich", so Neyer.



Die durchschnittliche Performance lag bei 8% nach 13,5%. Über 7.100 Verträge wurden 2000 in den Pensionskassen gezählt (plus 26%), 828 der neuen Verträge wurden mit Unternehmen abgeschlossen, die erstmals eine Pensionszusage gaben. Das verwaltete Vermögen stieg um 9% auf 110 Mrd. Schilling. Wird die Neuregelung für die Abfertigung Realität, erwarten die Pensionskassen Einnnahmen von rund 5 Mrd. Schilling im ersten Jahr, so Neyer.