Zahlen & Fakten

Auch das ist die Realität:



Laut dem "Bericht über die menschliche Entwicklung 1999" verfügen die drei reichsten Menschen der Welt über ein Vermögen, das größer ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) aller am



wenigsten entwickelten Länder (LDC) mit ihren 600 Millionen Einwohnern zusammen.



Das reichste Fünftel der Weltbevölkerung kontrolliert 86% des Welt-BIP und 80% der Weltexporte, das ärmste Fünftel nur je 1%.



Über 80 Staaten haben heute ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen als noch vor zehn Jahren.



Die durch die Finanzkrise in Asien entstehenden Verluste werden für den Zeitraum 1998 bis 2000 auf 2 Bill. Dollar geschätzt.