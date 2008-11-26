Zahlreiche Baustellen für die neue Regierung

Die Regierung Gusenbauer hatte sich in einem 170 Seiten starken Programm einiges vorgenommen, aufgrund des Dauerstreits und des vorzeitigen Endes der Legislaturperiode ist einiges offen geblieben - zu allererst die von Kanzler Gusenbauer zum "Herzstück" der Großen Koalition auserkorene Staats- und Verwaltungsreform. Gescheitert ist auch der Versuch einer Gesundheitsreform und die Lösung der Ortstafel-Frage. Zu allen drei Themen wird nun ein Neuanlauf versucht.



Ungelöstes hat die gescheiterte Regierung auch im Sozialbereich hinterlassen, darunter die Neuordnung der Invaliditätspensionen, bei der Pflege wurde bisher nur die 24-Stunden-Betreuung gelöst und das Pflege-Geld erhöht, und auch die Umsetzung der Mindestsicherung stockt wegen Widerstands aus Kärnten. Gleiches gilt für die Ortstafeln. Die Homo-Ehe ist an der ÖVP gescheitert, ob dieses Streitthema nun gelöst wird, steht in den Sternen. Unerledigt geblieben ist weiters das Beamtendienstrecht.



Nicht viel weitergegangen ist auch im Bereich Integration. Zwar hat Ex-Innenminister Günther Platter (V) eine Integrationsshow veranstaltet, die Frage des humanitären Bleiberechts ist aber ungelöst geblieben, auch Integrationskonzepte lassen noch auf sich warten. Umgesetzt wurde der Asylgerichtshof, gleichzeitig schaffte man damit aber dem Verfassungsgerichtshof Probleme. Mit der Etablierung des Asylgerichtshofs wurde nämlich Asylwerbern der Zugang zum Verwaltungsgerichtshof gekappt, diese wenden sich nun verstärkt an den Verfassungsgerichtshof.



Durch die Debatte um Schließungen von Postfilialen aktualisiert wurde kürzlich die noch offene Novellierung des Postgesetzes, mit der Rahmenbedingungen für die Voll-Liberalisierung ab 2011 geschaffen werden sollen. Eine Dauer-Baustelle ist auch die Finanzierung der defizitären ÖBB. Zusätzlich steht die Regierung angesichts der Wirtschaftskrise vor gröberen Problemen, und wird sich etwas zur Bekämpfung der drohenden Arbeitslosigkeit einfallen lassen müssen. Das Regierungsprogramm der letzten Regierung hatte noch "Vollbeschäftigung bis 2010" als Ziel formuliert.



Mehrere noch nicht erledigte Vorhaben sind von "Rot-Schwarz neu" aber auch schon auf Schiene gebracht worden, darunter das verpflichtende Kindergartenjahr, die Steuerreform und die gemeinsame Lehrerausbildung.



Von der Gusenbauer-Regierung umgesetzt wurden die Einführung der Briefwahl, die Senkung des Wahlalters und die Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre. Abgehakt sind weiters die Rezeptgebührdeckelung, ein Mindestlohn, die Flexibilisierung des Kindergeldes, der Klimafonds, Modellversuche zur "Neuen Mittelschule", die Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen und ein - wenn auch schwammiges - Nichtraucherschutzgesetz. Als Streitthemen vom Tisch sind die Eurofighter und die Studiengebühren, dafür haben SPÖ und ÖVP mit den EU-Volksabstimmungen neuen Sprengstoff gelagert. (APA)