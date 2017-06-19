Zahlreiche Highlights bei neuer Digitalisierungskonferenz "Darwin's Circle"

Wien. Eine neue Konferenz zum Thema "Digitalisierung" soll in Wien Experten großer internationaler Konzerne mit heimischen Unternehmen, Entscheidungsträgern und Fachleuten vernetzen und zum Gedankenaustausch bringen.

Unter dem Titel "Darwin's Circle" wird am 28. September eine hochkarätig besetzte Veranstaltung den Raum für das - sowohl wirtschalftlich, wie auch gesellschaftspolitische - Thema "Digitalisierung" öffnen.

DARWIN'S CIRCLE - SAVE THE DATE from DARWIN'S CIRCLE on Vimeo.

Wie die Veranstalter bei einer Pressekonferenz in Wien erklärten, soll diese Veranstaltung eine Lücke in der Konferenz-Landschaft schließen und dem Thema, den Chancen und Herausforderungen einen breiten Raum geben.

Bei der Kick-Off-Veranstaltung waren die "drei großen Partner", ORF, T-Mobile und REWE am Podium, um ihre Einschätzung des Themas und die Notwendigkeit einer breitgeführten Diskussion zu vertreten.





Unter den Speakern finden sich unter anderem: Terry von Bibra, Alibaba, Patrick Walker, Facebook, Emily Becher, Samsung Next, Deon Newman, IBM Watson, Dennis Morgenstern, Google oder auch Alexander Schwarz von AirBnB,

Darwin's Circle