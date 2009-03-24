Zapping bei den ORF-Nachrichten

Dass die Technik nicht immer fehlerfrei arbeitet, ist keine Frage. Blöd ist es nur, wenn sie mitten in einer Nachrichtensendung spinnt, wie am Montagabend bei "Bundesland heute". Da sollten die Wiener ja eigentlich "Wien heute" sehen - stattdessen gab es zunächst "NÖ heute" mit einer durchaus interessanten Diskussion, ob auf der E-Card künftig auch Krankengeschichten und Medikamenten-Unverträglichkeiten gespeichert werden sollen...
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Bis der Fehler behoben werden konnte, das Interview mit Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka abrupt abgebrochen wurde und die Ausstrahlung zum Wiener Landesstudio wechselte. Dort verhallten gerade die letzten Wortfetzen von Markus Pohankas Einleitung zum Beitrag über Grete Laskas Rücktritt. Der ORF nahm seinen Sehern diesmal also das Zappen ab - wenn das kein Service ist.