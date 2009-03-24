Zapping bei den ORF-Nachrichten

Dass die Technik nicht immer fehlerfrei arbeitet, ist keine Frage. Blöd ist es nur, wenn sie mitten in einer Nachrichtensendung spinnt, wie am Montagabend bei "Bundesland heute". Da sollten die Wiener ja eigentlich "Wien heute" sehen - stattdessen gab es zunächst "NÖ heute" mit einer durchaus interessanten Diskussion, ob auf der E-Card künftig auch Krankengeschichten und Medikamenten-Unverträglichkeiten gespeichert werden sollen...