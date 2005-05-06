Zauberformel rettet Schulreform

"So viel Sicherheit wie notwendig bei so viel Freiheit wie möglich": Auf diesen Nenner brachte Bildungsministerin Elisabeth Gehrer am Donnerstag den am Vorabend fixierten Kompromiss. Bereits am kommenden Donnerstag soll im Nationalrat nun das Aus für die seit 1962 bestehende Zwei-Drittel-Regelung für Schulgesetze endgültig beschlossen werden. Ausnahmen gibt es für "Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit sowie des Verhältnisses der Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des Religionsunterrichts in der Schule".



Am heftigsten umstritten war bis zuletzt die Forderung der ÖVP, das bestehende differenzierte Schulsystem auch weiterhin verfassungsrechtlich abzusichern - ein Anliegen, das die SPÖ bis zuletzt vehement abgelehnt hatte.



Ermöglicht wurde die Einigung durch eine Kompromissformulierung im Gesetzestext ( siehe "Änderungen im Wortlaut" ): Das differenzierte Schulsystem muss "zumindest nach Bildungsinhalten in allgemeinbildende und berufsbildende Schulen und nach Bildungshöhe in Primar- und Sekundarbereiche gegliedert" sein, "wobei bei den Sekundarschulen eine weitere angemessene Differenzierung vorzusehen ist". In dieser Zauberformel konnten sich sowohl ÖVP, wie auch SPÖ und BZÖ wiederfinden, nur die Grünen und FPÖ-Abgeordnete Barbara Rosenkranz lehnten die Formulierung als zu "schwammig" ab.



Tatsächlich wurde noch am späten Mittwochabend klar, dass nicht alle, die dem Kompromiss zugestimmt hatten, auch dasselbe darunter verstanden. Zwar sehen nun sowohl ÖVP wie SPÖ den Weg frei für dringend notwendige Schulreformen, der Einschätzung von SPÖ-Bildungssprecher Erwin Niederwieser, nach der es jetzt "keine Fesseln für die Schulorganisation" mehr gibt, vermochte die Volkspartei jedoch nicht zuzustimmen. Gehrer machte am Donnerstag deutlich, dass aus ihrer Sicht die bestehende Gliederung weitgehend festgeschrieben ist, auch wenn beispielsweise AHS und Hauptschule nicht ausdrücklich erwähnt werden. Die Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre oder die Einführung des finnischen Schulsystems bedürfe auch künftig einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Vor allem letzteres bestreitet BZÖ-Bildungssprecherin Mares Rossmann heftig: Die ÖVP habe in den Verhandlungen zugesagt, dass das finnische Modell einer gemeinsamen Schule aller 6- bis 15-Jährigen mit einfacher Mehrheit beschlossen werden könne.



Unterstützung für ihre Interpretation erhält Gehrer vom Wiener Verfassungsrechtler Heinz Mayer. Ob eine Einführung einer Gesamtschule für alle 10- bis 14-Jährigen unter diesen Umständen möglich ist, hält er gegenüber der "Wiener Zeitung" für "sehr fragwürdig". Ähnlich sehen das die Grünen, die vermuten, dass sich die SPÖ von der ÖVP über den sprichwörtlichen Tisch habe ziehen lassen.



Obwohl Mayer zugesteht, dass mit der erzielten Einigung sehr viel mehr Reformmöglichkeiten bestehen, kritisiert er, dass "die einzige brisante Frage an den Verfassungsgerichtshof zur letztgültigen Entscheidung delegiert" wurde. Die gefundene Formulierung "angemessene Differenzierung" nennt er daher einen "unausgegorenen Kompromiss". Inhaltlich ist ihm ein Rätsel, weshalb die SPÖ letztlich zugestimmt hat.