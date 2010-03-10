Zehn Jahre Allgemeinbildung

Als Gebührenzahler fragt man sich dann schon, wie viel man zu der Sendung, die sich am Freitag mit einem Special selbst feiert, beigetragen hat, ohne selbst davon zu profitieren (trotz dutzender Bewerbungen). Immerhin steht man nicht alleine da, denn in den vergangenen zehn Jahren hat der ORF in Summe mehr als sieben Millionen Bewerbungen verzeichnet (wobei sich viele mehrfach beworben haben). Ob Telefon, SMS oder Internet - alle eingehenden Bewerbungen werden gleich behandelt, haben also dieselbe Chance, vom Zufallsgenerator gezogen zu werden.



Falls es Ihnen ein Trost ist: Der Autor dieser Glosse hat es selbst auch noch nie in die Sendung geschafft. Dafür hat ihm die "Millionenshow" schon einige zusätzliche Allgemeinbildung angedeihen lassen. Oder er konnte vor den Mitzusehern im trauten Familienkreis damit protzen, dass er alle Antworten bis zur Millionenfrage ohne Joker richtig beantwortet hätte. Wobei er natürlich zugeben muss: Wer daheim auf dem Sofa lümmelt, hat einen weit geringeren Stressfaktor als ein Kandidat im Kölner Studio. Manchmal sind die Fragen aber auch wirklich böse. Vor allem, wenn sie so einfach sind, dass man eine schwierigere Antwort sucht . . .