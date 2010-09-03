Zehn Milliarden Euro für Griechenland

Die Konditionen des Hellenischen Stabilitätsfonds für die Finanzbranche entspreche den Regeln zur Unterstützung des Finanzsektors in der Krise, erklärte Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia am Freitag. Der Fonds ist Teil des Hilfspakets, das die EU und der Internationale Währungsfonds gemeinsam für Griechenland bereitgestellt haben und soll bis 30. Juni 2017 bestehen. (APA)



Dossier: Griechenland in der Krise