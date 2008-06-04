Zeit wird knapp für Lehrlingspaket

Das Gesetz selbst sieht lediglich Eckpunkte vor. Konkrete Förderkriterien müssen erst in einem eigenen Ausschuss von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Vertretern des Wirtschaftsministeriums erarbeitet werden - und dabei spießt es sich bis jetzt an Detailfragen.



Weitgehend außer Streit scheint lediglich die sogenannte Basisförderung zu sein. Diese wird für jeden Lehrling ausbezahlt und ersetzt die bisherige Prämie von 1000 Euro pro Jahr. In Zukunft soll die Höhe dieser Förderung an die der Lehrlingsentschädigung gekoppelt sein und von Lehrjahr zu Lehrjahr abnehmen.



Da die Basisförderung aber ohnehin erst am Ende jedes vollständigen Ausbildungsjahres fällig wird, drängt die Zeit bei Fördermaßnahmen, die theoretisch sofort - ab dem 28. Juni - in Anspruch genommen werden können.



Evaluierungsklausel



Bis jetzt ist weder klar, wie hoch der weiterentwickelte Blum-Bonus für neu oder wieder ausbildende Betriebe ausfallen wird, noch wie bestimmte Qualitätsfaktoren in die Förderung einfließen sollen. Mehrfachförderungen - etwa bei der Ausbildung von Frauen in Männerberufen - sollen verhindert werden. Fix dürfte sein, dass eine Evaluierungsklausel in das Lehrlingspaket eingebaut wird: Beginnend mit 2010 muss der Wirtschaftsminister die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen alle zwei Jahre unter die Lupe nehmen.