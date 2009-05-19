Zeitenwechsel im Fußball

Das 21. Jahrhundert wird also nun fußballerisch am europäischen Kontinent zunächst von den Leagues geprägt, Champions League und Europa League. Der Kontinent ist zu klein für exotische Gegner, auch die Fans bevorzugen dank Billigfliegern das Flugzeug als Reisemittel, und praktisch jedes Match lässt sich dank Zentralvermarktung, Pay-TV und legalen wie illegalen Internet-Streams in bewegten Bildern nachverfolgen. Das Ende der nahezu romantischen Cupbewerbe ist zwar irgendwie schade, aber auch der Fußball geht mit der Zeit.