Zeitenwechsel im Fußball

Das Zeitalter der europäischen Cupbewerbe geht am Mittwoch endgültig zu Ende. Diese internationalen Cups waren ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Der Landesmeistercup, der Cupsiegercup und der Uefa-Cup waren geprägt von exotischen Gegnern auf dem eigenen Kontinent. Für die Fans hieß das: abenteuerliche Auswärtsreisen, verwackelte TV-Bilder oder mitreißende Radioreportagen.
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Das 21. Jahrhundert wird also nun fußballerisch am europäischen Kontinent zunächst von den Leagues geprägt, Champions League und Europa League. Der Kontinent ist zu klein für exotische Gegner, auch die Fans bevorzugen dank Billigfliegern das Flugzeug als Reisemittel, und praktisch jedes Match lässt sich dank Zentralvermarktung, Pay-TV und legalen wie illegalen Internet-Streams in bewegten Bildern nachverfolgen. Das Ende der nahezu romantischen Cupbewerbe ist zwar irgendwie schade, aber auch der Fußball geht mit der Zeit.