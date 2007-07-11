Zeitreise in die Sechziger Jahre

Am Dienstagabend wurden zwei sehr zeittypische Filme gezeigt (erst "Barbarella", und dann "Je taime"). Dazwischen war ein Bericht vom heurigen "Isle of Wight-Festival" zu sehen: Dort traten auch einige Veteranen auf, die schon zwischen 1968 und 1970 auf der Isle of Wight gesungen haben. Und siehe da: Zumindest einer von ihnen hat sich die Power seiner Frühzeit ungebrochen bewahren können. Sein Name: Mick Jagger.