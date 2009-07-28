Zeitungen kritisieren Postmarktgesetz

Der VÖZ kritisiert vor allem die Umrüstungsfrist für den freien Zugang zu Brieffachanlagen bis Ende 2012 und meint, "ohne eine Übergangslösung für einen diskriminierungsfreien Zugang" stehe dies der Liberalisierung entgegen.



Weiters sieht der VÖZ die Versorgungssicherheit für den ländlichen Raum gefährdet, da Sendungen wie Kontoauszüge, Rechnungen etc. aus dem Universaldienst ausgenommen werden sollen. Das bedeutet, kritisiert der VÖZ, dass rund zwei Drittel aller Briefe von der Post AG nicht mehr angenommen und flächendeckend zugestellt werden müssten.