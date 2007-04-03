Zickenkrieg mit Fruchtgummibär

Kaum ist der ORF-Vorabend von "Willkommen Österreich" befreit, stößt Konkurrent ATV in die klaffende Lücke: Dominic Heinzls "Hi Society" (bisher Mo.-Fr., 19.45 Uhr) startet seit Anfang dieser Woche um fünf Minuten früher (19.40). Nun können Freunde gesellschaftlicher Höhenflüge sich noch länger in Themen wie diese (Auszug aus der Montagsendung) vertiefen: Zickenkrieg bei der Miss-Austria-Wahl, Justin Timberlake wird von Kindern angeschleimt, Wolfgang Ambros geht es den Umständen entsprechend bitte danke, Gottschalks Kinder finden seine Lederjacke peinlich, Stefanie Werger raucht, weil sie sonst noch zehn Kilo schwerer würde, Knut den Eisbären gibt es nun auch aus Fruchtgummi, ebenso wie Herrenunterhosen (Trend!). Und Thomas D. von den Fantastischen Vier gesteht: "Ich seh´ mir vor Konzerten gerne Serien an." Weiter so!