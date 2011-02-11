Es war rührend. Zwei Rivalinnen, aber ach-so-gute Freundinnen, die gemeinsam im idyllischen Bayern Weihnachten feiern, weil die eine fernab der Heimat weilen muss. Die Bussi-Bussi-Fotos von Maria Riesch und Lindsey Vonn gingen durch die Medien, der Begriff Busenfreundin wurde überstrapaziert, aber die Geschichte irgendwann fad. Also schlug man ein neues Kapitel auf. Da war die eine nicht mehr ganz so euphorisch, wenn sie sich von der anderen schlagen lassen durfte, die andere beleidigt, sodass sie der einen wiederum Tarnen und (Verletzungen Vor-)Täuschen vorwarf. Nun fliegen die Giftpfeile wieder tief. Riesch bezweifelte vor der WM das Handicap Vonns, und als die das Training im Anorak bestritt, fühlte sich der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier ungeachtet dessen, dass Riesch überhaupt abschwang, "verarscht". "Was", fragt er, "will ein Athlet dann bei der WM?" Offenbar will er den Streit schüren. Nur hören will das keiner mehr. Zickenterror ist jedenfalls nicht der WM-Sinn.