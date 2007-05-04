Ziel: Von den Besten lernen

"Wir sind immer ein Vorreiter gewesen", ist der stellvertretende Schulleiter, Felix Strohbichler, überzeugt. Ob Integrationsklassen, offene Lernformen oder Projektunterricht: Die ÜHS habe sich als "Modellschule" frühzeitig dafür engagiert, "verkrustete" Strukturen aufzubrechen.



Diese Einstellung soll natürlich auch nach außen getragen werden: Schließlich absolvieren sämtliche in Salzburg ausgebildete Hauptschullehrer an der ÜHS ihre ersten Gehversuche in Sachen Unterrichtspraxis.



Dabei dürften sie auf alle Fälle erfahren, wie Kinder zur Selbständigkeit erzogen werden können: Nach einer intensiven Eingewöhnungsphase zu Beginn der ersten Klasse gehört sogenanntes "offenes Lernen" zum täglichen Brot der Schüler der ÜHS.



Bis zu zwölf Stunden pro Woche arbeiten sie eigenständig an diversen Lerninhalten. Zeiteinteilung und Reihenfolge der akribisch vorbereiteten Übungen bleiben ihnen überlassen. Die Lehrer stehen den Kindern beratend zur Seite und gehen individuell auf ihre Bedürfnisse ein.



"Das finde ich sehr gut", meint Schulsprecher Patrick Pichler. So könne man "die Stunde für das nutzen, was man wirklich selber braucht, also für Bereiche, wo man sich nicht so leicht tut".

"Engagierte Lehrer"

Ähnlich positiv sieht das die Zeichenlehrerin Elke Pemberger, die mit ihrer Klasse gerade an einem - in offener Lernform gehaltenen - fächerübergreifenden Projekt werkt: "Die Schüler haben das Erfolgserlebnis, sich selbst etwas erarbeitet zu haben." Doch auch der soziale Zusammenhalt wird an der ÜHS groß geschrieben: Teamarbeit und Schulpartnerschaften werden gepflegt. Die Integration behinderter Schüler gilt als Selbstverständlichkeit.



Andrea Immler, Obfrau des Elternvereins, lobt das "gute Klima" und die "engagierten Lehrer" - gerade auch, was Förderangebote betrifft. Hier warnt Strohbichler davor, nur die Schwächen von Kindern zu sehen: "Wir gehen immer von den Stärken aus!"



+++ Übungshauptschule Salzburg