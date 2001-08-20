Zierler: "Faule Ideen der SPÖ"

Umfassende Kritik an der SPÖ übte einmal mehr FPÖ-Generalsekretärin Theresia Zierler am Freitag. Zierler warf den Sozialdemokraten vor, auf ihre Schuldenpolitik vergessen zu haben und an "politischer Bewusstseinsspaltung" zu leiden: Als Regierungspartei stehe die SPÖ für Belastungspakete und Steuererhöhungen, als Oppositionspartei wolle sie auf einmal das Füllhorn ausschütten.



SP-Bundesgeschäftsführerin Doris Bures wies die Kritik als einen "schwachen Versuch" von den FPÖ- und regierungsinternen Querelen ablenken zu wollen zurück.