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Zierler: "Faule Ideen der SPÖ"

Von Veronika Fillitz

Politik

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Umfassende Kritik an der SPÖ übte einmal mehr FPÖ-Generalsekretärin Theresia Zierler am Freitag. Zierler warf den Sozialdemokraten vor, auf ihre Schuldenpolitik vergessen zu haben und an "politischer Bewusstseinsspaltung" zu leiden: Als Regierungspartei stehe die SPÖ für Belastungspakete und Steuererhöhungen, als Oppositionspartei wolle sie auf einmal das Füllhorn ausschütten.

SP-Bundesgeschäftsführerin Doris Bures wies die Kritik als einen "schwachen Versuch" von den FPÖ- und regierungsinternen Querelen ablenken zu wollen zurück.