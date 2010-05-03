Zigarette oder Rinder-Steak

Inwiefern die Erderwärmung durch den Flugimport von Äpfeln aus Chile beeinflusst wird, ist dabei eine Frage. Oder wie viel Methan ein Rind pro hundert Gramm Steak in die Luft rülpst. Der Klima-Fußabdruck von Rindfleisch ist für Forscher erheblich größer als der von Putenfleisch. Geflügel-Essen für das Klima ist also angesagt. Als nächsten Schritt wird wohl jeder Mensch seine ganz persönliche Klimabilanz vorweisen müssen, um dem Problem Erderwärmung Herr zu werden. Mit einem Punktesystem etwa, bei dem man pro Monat nur eine bestimmte Summe von Emissionen verursachen darf. Der Handel mit Privat-Zertifikaten würde blühen, nichtrauchende Vegetarier plötzlich reich werden und der Verzehr von Gemüse bekäme eine völlig neue Dimension. Nicht mehr nur für die eigene Gesundheit, sondern für die Menschheit. Dann wird es nicht mehr heißen "Zigarette vor oder im Lokal?", sondern "Zigarette oder Steak?" Aber das ist Gott sei Dank nicht einmal Zukunftsmusik.