Zigaretten-Mindestpreise wackeln

Ab heute wird im Finanzministerium verhandelt. | Streik am Montag noch abzuwenden? | Wien. In Kärnten und der Steiermark erleben sie es schon, in Nieder- und Oberösterreich steht es ihnen bald bevor: Den heimischen Trafikanten - vor allem in den grenznahen Bezirken- bricht der Umsatz weg, weil große Mengen von Billigzigaretten aus Slowenien, Tschechien, bald auch aus der Slowakei und Ungarn, ganz legal ins Land kommen.